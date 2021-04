Tiết giảm chi phí lãi vay, Petrosetco (PSD) báo lãi quý 1/2021 tăng 60% so với cùng kỳ

CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (Petrosetco – mã chứng khoán PSD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 6,3% so với quý 1/2020. Chi phí giá vốn tăng 6,5% lên mức 1.898 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 74,5 tỷ đồng, xấp xỉ bằng quý 1 năm ngoái.

Đáng chú ý, trong quý doanh thu tài chính gấp đôi cùng kỳ, lên 8,7 tỷ đồng chủ yếu do tăng lãi tiền gửi được nhận và tăng lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 7 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi tiền vay và các hoạt động tài chính khác. BCTC công ty ghi nhận, đến cuối quý 1/2021 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 570 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, còn 788 tỷ đồng.

Kết quả, quý 1/2021 Petrosetco báo lãi sau thuế 25,6 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 25,4 tỷ đồng.

Tính đến 30/3/2021 lượng hàng tồn kho còn 473 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản giảm 141 tỷ đồng, xuống còn 2.279 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả giảm 166 tỷ đồng, xuống còn hơn 1.900 tỷ đồng trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 788 tỷ đồng.

Năm 2021 PSD đặt mục tiêu đạt 9.000 tỷ đồng tổng doanh thu. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 55% lên 120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 71,4% lên mức 96 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý 1/2021, Petrosetco đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và gần 27% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.