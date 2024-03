Tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng từ lương 15 triệu đồng/tháng nhờ 3 nguyên tắc đơn giản

Công thức tài chính để có khoản tiết kiệm hơn 100 triệu đồng từ lương 15 triệu đồng/tháng?

Ngân Hà (26 tuổi, Hà Nội) đang làm nhân viên văn phòng với mức lương 15 - 16 triệu đồng/tháng. Cô nàng cho biết mục tiêu đi làm hiện tại là có một khoản tích lũy để đầu tư mua đất nền hay dành cho lập gia đình sau này.

Ngân Hà chia sẻ: “Càng lớn tuổi thì mình càng hiểu được tầm quan trọng của tiết kiệm tiền và có sẵn một khoản phòng trường hợp ốm đau. Mấy năm trước đi làm nhưng mình không tích lũy được quá nhiều.

Bởi vì có dư tiền chút là người nhà bệnh, nhà có việc cần xài đến tiền. Khoảng một năm đổ lại thì tình hình tài chính mới ít biến động và mình có thể dùng hết tiền lương kiếm được”.

Hàng tháng, Ngân Hà trích một phần từ tiền lương vào thẳng tài khoản tiết kiệm là 9 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 6-7 triệu đồng được cô nàng phân bổ như sau: 2,6 triệu đồng tiền thuê nhà; 2,5 triệu đồng tiền ăn 3 bữa (tự nấu tại nhà), thỉnh thoảng có mua đồ ăn sáng bên ngoài; 500 ngàn đồng tiền xăng xe; 500 ngàn đồng tiền mua đồ ăn nước uống cùng đồng nghiệp; 500 ngàn đồng chi phí phát sinh; 500 ngàn - 1 triệu đồng để mua quần áo và mỹ phẩm.

Ảnh minh họa

Ngân Hà đã duy trì cách quản lý tài chính này từ đầu năm 2023. Và cuối năm ngoái, cô nàng tổng kết có khoản tiết kiệm 124 triệu đồng, bao gồm tiền thưởng Tết.



“Đây là lần đầu tiên mình có khoản tích lũy 100 triệu đồng. Bởi như mình nói ở trên, bản thân cứ kiếm được lương là phải đổ tiền chi tiêu cho chuyện gia đình.

Với mình, khoản tiết kiệm hiện tại còn quá ít, do đó mình đang tìm cách gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, trước khi có được mức lương như mong muốn, mình vẫn sẽ cố gắng duy trì lối sống tiết kiệm để có khoản tiền dư lớn hàng tháng như hiện tại”, Ngân Hà nói thêm.

Bí quyết tiết kiệm tiền

Cất được hơn nửa lương từ mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng không phải là chuyện dễ dàng với nhiều người trẻ. Còn về phía Ngân Hà, cô nàng cũng phải ép bản thân tuân theo nhiều nguyên tắc quản lý tài chính nghiêm ngặt. Bởi chỉ cần tháng nào muốn đi ăn ngoài, hay mua sắm món đồ yêu thích cho bản thân là khoản tiết kiệm 9 triệu đồng/tháng có thể hết sạch.

Dưới đây là một số bí quyết tiết kiệm tiền của Ngân Hà:

- Nấu ăn tại nhà

Đầu tuần, Ngân Hà đi chợ mua rau ăn cả tuần để có chi phí rẻ và mang về sơ chế luôn. Vào thứ hai hoặc giữa tuần, cô ra cửa hàng tạp hóa mua tôm, cá và thịt vì thời điểm này có nhiều chương trình giảm giá. Nếu tối rảnh thì cô có thể ghé ngang siêu thị để săn thực phẩm giá rẻ.

Ảnh minh họa

- Giảm chi phí ăn uống



Ngân Hà nhận định bản thân ít ăn vặt và thích tự nấu tại nhà. Từ khi theo đuổi lối sống tiết kiệm, vòng quan hệ bạn bè của Ngân Hà cũng giảm dần đi. Bởi lẽ một phần cô nàng không muốn tốn thêm chi phí ăn uống, đi chơi để kết giao mối quan hệ mới, một phần Ngân Hà hướng đến việc dành tiền cho những bạn bè chất lượng.

Ngân Hà tiết lộ một số bí quyết tiết kiệm tiền: “Tiền nhà của mình khá ít, do đang ở ghép cùng 2 người bạn thân. Đây cũng là những người hiếm hoi mình thường xuyên rủ đi ăn uống bên ngoài, bên cạnh đồng nghiệp (ăn uống cùng đồng nghiệp là bắt buộc). Nếu ăn uống cùng bạn thân, chúng mình thường ăn ở hàng bình dân (dưới 300 ngàn đồng/bữa) hoặc mua lẩu về nhà tự nấu”.

- Duy trì sức khỏe tốt nhờ ăn uống lành mạnh

Ngân Hà cho hay : “Trộm vía sức khỏe của mình mấy năm nay khá tốt, ít bệnh do tự nấu nướng tại nhà và ngủ nghỉ đúng giờ. Một năm chắc mình chỉ có đôi ba lần mắc bệnh vặt thôi.

Ngoài ra, do mình tự nấu ăn, không ra nắng nhiều nên khá tự hào với ngoại hình và làn da hiện tại của bản thân. Có lẽ do bạn ăn uống khoa học, giảm bớt gia vị thì làn da sẽ tươi trẻ hơn. Hiện tại, mình chỉ dùng kem chống nắng, serum, chì kẻ máy, bôi ít son và nước tẩy trang. Như vậy, số tiền dành cho mỹ phẩm của mình sẽ không quá lớn. Ngoài ra, do tính mình không thích ra ngoài nhiều, ưu tiên tập trung cho bản thân nên không cần đầu tư quá nhiều về ngoại hình”.

Với Ngân Hà, để duy trì lối sống tiết kiệm suốt nhiều năm thì việc sinh hoạt và chơi cùng ai cũng rất quan trọng. Ngân Hà chia sẻ: “Mình biết lối sống tằn tiện này không phù hợp với nhiều bạn nữ. Tuy nhiên, trộm vía là mình đang ở cùng 2 người bạn thân cùng thích tiết kiệm nên từ họ, mình cũng được truyền nhiều động lực.

Bên cạnh đó, trong nhiều khoản chi tiêu thì mua theo số lượng lớn vẫn tiết kiệm hơn so với mua một mình. Đơn cử như trong săn sale mua vé xem phim, gọi đồ ăn về nhà hay mua đồ dịp lễ lớn ngày Black Friday trên các sàn TMĐT… thì mua ba sẽ rẻ hơn mua một”.