Tiết lộ thói quen chi tiêu dẫn đầu khu vực của người Việt: Không thích giảm giá, chỉ chuộng một điều

Báo cáo Xu hướng Khách hàng thân thiết 2026 do Kantar và Marriott Bonvoy thực hiện qua khảo sát 1.731 du khách thu nhập từ trung bình đến cao tại 8 quốc gia APEC (bao gồm Việt Nam), kết hợp dữ liệu thứ cấp từ các nguồn công khai.

Dữ liệu từ Báo cáo Xu hướng Khách hàng thân thiết 2026 của chuỗi khách sạn cao cấp Marriott Bonvoy chỉ ra tỷ lệ người tiêu dùng tham gia các chương trình thành viên tại Việt Nam đạt 96%, đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC), trong khi mức bình quân chung của khu vực là 89%.

Khác với xu hướng tập trung vào việc nhận các ưu đãi giảm giá cơ bản của tệp khách hàng Hàn Quốc và Australia, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng đổi điểm thưởng hoặc chi trả cho các giá trị trải nghiệm mang tính cá nhân.

Khảo sát ghi nhận 47% khách hàng Việt Nam lựa chọn đổi điểm thưởng lấy các đặc quyền dịch vụ và sự kiện giới hạn như vé VIP. Tỷ lệ này cao hơn so với mức trung bình 37% của khu vực APEC. Ngoài ra, khách hàng Việt Nam cũng thuộc nhóm dẫn đầu khu vực về nhu cầu du lịch gắn liền với các trải nghiệm khám phá văn hóa địa phương.

Yếu tố công nghệ đóng vai trò lớn trong hành vi tích lũy điểm thưởng của người tiêu dùng trong nước. Khảo sát cho thấy 63% người tiêu dùng Việt Nam phản hồi tích cực và chủ động tham gia các hình thức tích điểm qua mô hình trò chơi hóa (gamification), thực hiện thử thách hoặc nhiệm vụ trên ứng dụng. Chỉ số này của Việt Nam vượt mức bình quân 48% của toàn khu vực APEC.

Bên cạnh đó, thói quen tích lũy điểm của khách hàng cũng mở rộng ra ngoài phạm vi lưu trú. Nguồn điểm thưởng hiện được thiết lập thông qua các hoạt động chi tiêu thường nhật bao gồm sử dụng thẻ tín dụng đồng thương hiệu, dịch vụ giao đồ ăn, nhà hàng và mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử đối tác.

Làn sóng "bắt tay" của các doanh nghiệp địa ốc nội địa

Khẩu vị tiêu dùng chú trọng tính cá nhân và trải nghiệm dịch vụ này là cơ sở để các doanh nghiệp bất động sản trong nước thực hiện các thỏa thuận hợp tác chuyển đổi thương hiệu hoặc thuê quản lý quốc tế, nhằm tiếp cận tệp khách hàng có sẵn từ hệ sinh thái ngoại và tối ưu hóa giá trị khai thác của dự án.

Tại Việt Nam, Sun Group và tập đoàn quản lý lưu trú này đã đạt thỏa thuận phát triển 10 khách sạn với quy mô khoảng 4.500 phòng trong giai đoạn 2027 - 2030, đưa hai thương hiệu W Hotels và Moxy Hotels vào vận hành.

Trong phân khúc bất động sản hàng hiệu, Masterise Group hợp tác triển khai 4 dự án với quy mô khoảng 1.900 phòng để đưa mô hình khách sạn và khu căn hộ thuộc thương hiệu The Ritz-Carlton vào trung tâm TP.HCM.

Đồng thời, Vinhomes cũng đạt thỏa thuận bổ sung khoảng 700 phòng mang các thương hiệu The Ritz-Carlton và Marriott Hotel tại dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Kết quả kinh doanh trong Quý 1/2026

Hoạt động mở rộng danh mục dự án của các chủ đầu tư được củng cố bởi nền tảng tăng trưởng doanh thu của đơn vị vận hành trong Quý 1/2026, với các chỉ số tại Việt Nam vượt mức bình quân chung của khu vực.

Trong khi doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) toàn khu vực APEC tăng 7,3% so với năm 2025, chỉ số này của khối khách sạn được quản lý tại Việt Nam tăng 19,2%, vượt 10,5% so với kế hoạch ngân sách đề ra.

Tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình tại Việt Nam trong quý đạt 73,7%, tăng 10 điểm phần trăm so với năm 2025 và vượt 4% so với kế hoạch. Chỉ số giá phòng trung bình hằng ngày (ADR) trong nước cũng tăng 17,5%.

Về cơ cấu nguồn khách, lượng khách nội địa chiếm tỷ trọng lớn nhất với 25,1% tổng số đêm phòng. Các vị trí tiếp theo lần lượt là thị trường Hàn Quốc với 17,3%, Hoa Kỳ chiếm 13,2% và Trung Quốc đạt 11%.