Tiết lộ từ Coca-Cola: Một chỉ số của Việt Nam thấp kinh ngạc, xếp sau Campuchia

Báo cáo thường niên của Swire Pacific, hiện là đơn vị kinh doanh Coca-Cola tại Việt Nam, cho thấy lượng tiêu thụ trung bình trên đầu người tại nước ta trong cả năm 2025 là 34 khẩu phần (mỗi khẩu phần là 8 ounces). Con số này tương đương 8 lít mỗi năm.

Ngoài Việt Nam, các thị trường của Swire Pacific còn Hong Kong, Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Lào, Thái Lan, và Hoa Kỳ. Lượng tiêu thu tại Việt Nam là thấp gần nhất , chỉ cao hơn Lào với 33 khẩu phần và thấp hơn Campuchia với 36 khẩu phần.

Cao nhất là Mỹ với 253 khẩu phần (khoảng 60 lít) mỗi năm mỗi người, theo sau là Hong Kong và Thái Lan.﻿

Tính về sản lượng tiêu thụ, với dân số 102 triệu người, con số tại Việt Nam là 143 triệu đơn vị (mỗi đơn vị là 24 khẩu phần 8 ounces), tương đương 811 triệu lít.

Với con số này, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4, sau Hoa Kỳ, Trung Quốc đại lục﻿, và Thái Lan.

﻿Về tài chính, Swire Pacific đạt doanh thu 90,5 tỷ dollar Hong Kong (11,6 tỷ USD), tăng 10%. Riêng ngành đồ uống với chủ lực là Coca-Cola đạt doanh thu 42 tỷ dollar Hong Kong.

Riêng thị trường Việt Nam và Campuchia mang về doanh thu (revenue) 3,87 tỷ dollar Hong Kong, lợi nhuận hoạt động (operating profit)﻿ 132 triệu dollar Hong Kong (445 tỷ đồng).

Swire Pacific không thống kê riêng cho thị trường Việt Nam, nhưng với tiêu thụ tại Việt Nam (143 triệu đơn vị) chiếm 85%, có thể thấy lợi nhuận của Swire Pacific sẽ phải ở mức hàng trăm tỷ đồng﻿.

Tuy có lãi lớn, Swire Pacific cũng công bố vừa hoàn tất giao dịch ﻿ bán 30% cổ phần trong hoạt động của Coca-Cola tại Việt Nam cho đối tác ThaiNamthip Holdings Limited của Thái Lan. Tổng giá trị chuyển nhượng là khoảng 221,1 triệu USD (khoảng 5.824 tỷ đồng).

﻿ThaiNamthip Holdings Limited là công ty con của ThaiNamthip, cũng là đơn vị đã mua lại toàn bộ hoạt động kinh doanh Coca-Cola tại Thái Lan và Lào. Việc chuyển nhượng này nằm trong chiến lược quản lý vốn và hợp tác với các đối tác chiến lược tại khu vực Đông Nam Á của Swire Pacific.

Một trở ngại lớn với Coca-Cola tại Việt Nam trong các năm tiếp theo là ﻿Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 sẽ tạo thêm thuế đối với nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml theo tiêu chuẩn TCVN.

Từ năm 2027, nước giải khát có đường hàm lượng 5mg/100ml sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế 8% và từ năm 2028 mức thuế là 10%. Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu tình trạng thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm liên quan đến việc tiêu thụ đường.﻿