Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước trong năm 2025. Trong đó, Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là điểm nhấn trọng tâm trong toàn bộ chuỗi các hoạt động kỷ niệm. Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án và huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia công tác bảo vệ; phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho các đơn vị.