Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

21-08-2025 - 11:46 AM | Xã hội

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại của đất nước. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9- Ảnh 1.

Hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước trong năm 2025. Trong đó, Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là điểm nhấn trọng tâm trong toàn bộ chuỗi các hoạt động kỷ niệm. Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án và huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia công tác bảo vệ; phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho các đơn vị.

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9- Ảnh 2.

Trong đó, Trung đoàn Đặc nhiệm đã phối hợp với các đơn vị diễn tập phương án đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm tra, khảo sát địa bàn bảo vệ tại khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình.

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9- Ảnh 3.

Trung đoàn Đặc nhiệm là lực lượng mạnh, đặc biệt tinh nhuệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), thực hiện nhiệm vụ chiến đấu; ngăn chặn kịp thời các hoạt động khủng bố, ám sát, bạo loạn, bắt cóc con tin…; bảo vệ an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9- Ảnh 4.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm cho biết: “Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá tình hình, đơn vị xây dựng phương án bảo vệ; bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng tạo thành nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, nhiều tổ mũi tác chiến tinh nhuệ; kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn và lực lượng Đặc nhiệm; đảm bảo thống nhất trong chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và xử lý tình huống nghiệp vụ”.

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9- Ảnh 5.

Đồng thời, đơn vị đã xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án bảo vệ sát với tình hình thực tế; tổ chức tập luyện các kíp xe đặc chủng, tổ chức báo động chiến đấu cấp Trung đoàn… Tiến hành rà soát, bảo dưỡng, bảo trì các loại vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng, đảm bảo sử dụng hiệu quả trong tác chiến theo phương án cũng như trong xử lý các tình huống đột xuất.

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9- Ảnh 6.

Thiếu tá Tạ Phương Thảo, cán bộ Trung đoàn Đặc nhiệm chia sẻ: “Được trực tiếp sát cánh cùng đồng đội tham gia bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, bản thân cảm thấy rất tự hào và xác định nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9- Ảnh 7.

Thời gian qua, Trung đoàn Đặc nhiệm đã thường xuyên luyện tập, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt giữ con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác trong địa bàn khu vực bảo vệ theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9- Ảnh 8.

Tính đến nay Trung đoàn Đặc nhiệm đã sẵn sàng mọi phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện tham gia công tác bảo vệ; sẵn sàng góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Ảnh: Bộ Công an

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

