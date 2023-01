Tiêu chí mua sắm quà Tết trong thời kỳ "thắt chặt chi tiêu"

Chất lượng và giá tốt lên ngôi



Theo quan sát tại siêu thị MM Mega Market An Phú (thành phố Thủ Đức, TPHCM), bộ sưu tập quà Tết Qúy Mão gồm 18 giỏ quà được thiết kế bắt mắt có mức giá dao động từ hơn 300 nghìn đồng tới hơn 2 triệu đồng. Chủ đề Sum vầy gồm 4 giỏ quà có mức giá rất hợp lý từ hơn 300 đến hơn 400 nghìn đồng, còn ở phân khúc cao có chủ đề An Khang với 9 mẫu mã khác nhau dao động từ hơn 500 tới hơn 900 nghìn đồng. Cao cấp nhất là bộ sưu tập giỏ quà Phú Quý có giá từ hơn 1 triệu đến hơn 2 triệu đồng.

Các sản phẩm chất lượng được bày bán tại MM

Ngoài những món quà đặc trưng Tết không thể thiếu như rượu, trà, bánh, kẹo,…các giỏ quà năm nay tập trung nhiều vào các sản phẩm organic, các sản phẩm tốt cho sức khỏe như các loại hạt các loại, mật ong,…Theo chia sẻ của đại diện siêu thị MM Mega Market (MM), sau giai đoạn dịch bệnh kéo dài, cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều chú trọng vào chi tiêu hợp lý. Bên cạnh chất lượng thì giá cả là tiêu chí hàng đầu khi các doanh nghiệp và người tiêu dùng mua quà Tết. Ngoài ra, nhu cầu của khách hàng năm nay cũng thay đổi đáng kể, không còn tập trung vào các mặt hàng để trưng bày trong những ngày Tết, mà quan tâm nhiều hơn tới tính thiết thực và sức khỏe.



Là chủ một nhà hàng ở Q.Bình Thạnh, anh Tuấn Minh cùng vợ đang lựa chọn quà Tết cho hơn 20 nhân viên tại siêu thị MM An Phú. Anh Minh cho biết, năm nay việc kinh doanh nhà hàng của gia đình vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau khi dịch Covid-19 tạm lắng xuống, dù vậy, anh vẫn mong muốn nhân viên của mình có một cái Tết đủ đầy.

MM triển khai nhiều chương trình ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm chi phí

"Bên cạnh khoản tiền thưởng Tết khiêm tốn, thì giỏ quà Tết chắc hẳn sẽ mang không khí Tết rực rỡ, ấm áp đến với mỗi gia đình nhân viên của mình. Sau khi lựa chọn thì mình quyết định mua 25 giỏ quà mang tên An Khang có giá hơn 500 nghìn đồng. Không chỉ mẫu mã đẹp, yên tâm về chất lượng, MM còn có chính sách chiết khấu khi mua số lượng lớn, nên lại càng giúp doanh nghiệp nhỏ như mình tiết kiệm chi phí. Hơn nữa, giỏ quà An khang truyền tải mong ước một năm Quý Mão an khang, thịnh vượng cho nhà hàng và các nhân viên", anh Minh cười nói.



Dịch vụ khách hàng tốt

Ngoài tiêu chí giá tốt, chất lượng đảm bảo, ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm những nhà cung cấp có dịch vụ gói quà theo nhu cầu riêng thay vì những mẫu quà có sẵn. Vừa đặt xong gần 100 phần quà Tết gói theo yêu cầu tại siêu thị MM Mega Market Hoàng Mai, chị Thu Huyền, chủ một Spa chăm sóc sức khỏe lớn tại Hà Nội, cho biết: "Với một năm khó khăn như năm nay, Công ty mình lựa chọn giỏ quà Tết thiết thực là những nhu yếu phẩm cho ngày Tết, như dầu ăn, gia vị, nước mắm,…để tặng cho nhân viên chuẩn bị về quê ăn Tết. Ngoài giá tốt, chính sách chiết khấu cao cho khách hàng doanh nghiệp, mình rất thích dịch vụ gói quà Tết theo yêu cầu của MM. Đây cũng là năm thứ 3, Công ty mình đặt quà Tết cho nhân viên tại siêu thị này."

MM mong muốn ngày một nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng

Thêm vào đó, cận Tết luôn là thời gian bận rộn nhất của tất cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, vì thế, cả hai nhóm khách hàng này thường ưu tiên lựa chọn những nhà cung cấp có dịch vụ tốt. Để thu hút khách trong mùa mua sắm cao điểm nhất của năm, các nhà bán lẻ tại Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ trong suốt dịp Tết.



Là nhà bán sỉ/lẻ có sự chuyển mình nhanh chóng trong nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, ông Bruno Jousselin, Tổng Giám Đốc Điều hành của MM Mega Market Việt Nam cho biết, MM vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày để nâng cao trải nghiệm dịch vụ cũng như phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và linh hoạt nhất trong cả 2 phương thức trực tiếp và trực tuyến. Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại nhà qua 3 kênh bán hàng trực tuyến là website MM Click&Get (cho khách hàng cá nhân) và MMPro (cho khách hàng doanh nghiệp), kênh Zalo và số hotline của trung tâm gần nhất.

MM mở rộng khung giờ phục vụ xuyên suốt dịp Tết

"MM mở cửa xuyên suốt dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 (chỉ nghỉ ngày mồng 1 Tết), mở rộng khung giờ phục vụ từ 6 giờ sáng đến 23 giờ mỗi ngày để đảm bảo mọi khách hàng đều có thể sắp xếp sắm Tết đầy đủ trong những ngày cuối năm bận rộn. Trong các tuần cao điểm cận tết, các trung tâm MM sẽ bổ sung thêm lao động thời vụ cho các ngành hàng, thu ngân, đóng gói giỏ quà Tết, nhân viên giao nhận hàng để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng", người đứng đầu MM Mega Market Việt Nam chia sẻ thêm.