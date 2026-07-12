Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng kế toán

Các điều kiện về thời gian công tác, bằng cấp, chứng chỉ bà Hương đều đáp ứng và bà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền kề năm xét thăng hạng.

Bà Hương hỏi, theo Thông tư số 66/2024/TT-BTC, bà có đủ điều kiện được xét thăng hạng lên Kế toán viên chính (hạng II) hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kế toán viên lên Kế toán viên chính.

Theo đó, đề nghị bà nghiên cứu quy định nói trên và liên hệ với bộ phận phụ trách tổ chức cán bộ của đơn vị để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.