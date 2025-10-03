Tiêu dùng khởi sắc: Ai sẽ tận dụng lợi thế hệ sinh thái tích hợp?

Xu hướng này không chỉ phản ánh sức mua nội địa ngày càng cải thiện, mà còn tạo nền tảng để các doanh nghiệp đầu ngành như Masan (HOSE: MSN) đẩy nhanh chiến lược mở rộng, gia tăng hiệu quả kinh doanh trong những tháng còn lại của năm.

Thị trường tiêu dùng khởi sắc, cầu nội địa duy trì đà tăng trưởng

Bức tranh kinh tế Việt Nam trong quý III mở ra với những tín hiệu lạc quan từ sức cầu nội địa. Sau giai đoạn chững lại của những năm trước, tiêu dùng đã bật dậy rõ rệt, trở thành động lực tăng trưởng then chốt. Theo Tổng cục Thống kê (GSO), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2025 ước đạt 588,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm, con số này đạt 4.579,0 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4%, cao hơn mức tăng 8,9% cùng kỳ năm 2024.

Trong cơ cấu chi tiêu, hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đồ uống vẫn chiếm tỷ trọng lớn và giữ vai trò dẫn dắt. Bên cạnh đó, sự phục hồi của ngành du lịch cũng góp phần thúc đẩy tiêu dùng. Với chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch cùng nhiều hoạt động chào mừng ngày lễ lớn đã thu hút lượng khách quốc tế, trong tháng 8, Việt Nam đón 1,68 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng đạt 13,9 triệu lượt, tăng 21,7% so với năm ngoái. Lượng khách gia tăng đã kéo theo chi tiêu cho dịch vụ ăn uống và mua sắm hàng tiêu dùng, tạo thêm động lực cho ngành hàng bán lẻ trong dịp cuối năm.

Những con số này cho thấy tiêu dùng đã và đang trở thành "điểm sáng" của nền kinh tế trong bối cảnh các động lực khác như xuất khẩu và đầu tư nước ngoài còn tiềm ẩn nhiều thách thức. Đáng chú ý, nhu cầu chi tiêu không chỉ giới hạn trong các thành phố lớn mà lan tỏa sang cả các địa phương, đặc biệt khi hạ tầng thương mại hiện đại ngày càng được mở rộng. Không chỉ giới hạn trong siêu thị ở đô thị, kênh bán lẻ hiện đại đang mở rộng sang các vùng nông thôn và thành phố vệ tinh. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự an toàn, tiện lợi và khả năng kiểm soát chất lượng, yếu tố khiến mô hình bán lẻ hiện đại trở thành lựa chọn tất yếu. Điều này đồng thời mở ra dư địa lớn cho các doanh nghiệp nội địa, vốn hiểu rõ nhu cầu và có khả năng triển khai nhanh chóng trên quy mô rộng.

Lợi thế cho doanh nghiệp nội địa bứt phá

Trong bức tranh tiêu dùng bán lẻ Việt Nam, doanh nghiệp nội địa đang có lợi thế rõ rệt nhờ sự am hiểu thị trường và khả năng triển khai linh hoạt. Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) là một trong những đại diện tiêu biểu cho xu hướng này. Với hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ tích hợp, Masan vừa nắm vai trò sản xuất, vừa sở hữu kênh phân phối rộng khắp, tạo ra một "vòng tròn tăng trưởng" khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng.

Theo báo cáo cập nhật tháng 9/2025 của BVSC, Masan được đánh giá có triển vọng tích cực với dự báo doanh thu năm 2025 đạt 85.042 tỷ đồng (+2,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.501 tỷ đồng (+75,1% so với cùng kỳ). BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu MSN (Cao hơn 29% so với giá đóng cửa 81.800 đồng tại ngày 29/9), nhấn mạnh động lực tăng trưởng chính đến từ WinCommerce (Chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart/WiN), Masan MEATLife (MML-Mảng chế biến thịt), Masan High-Tech Materials (Mảng khoáng sản, UpCom: MSR) và Phúc Long, trong khi Masan Consumer (Mảng FMCG, UpCom: MCH) được kỳ vọng phục hồi mạnh từ 2026.

Ở góc độ khác, VDSC đánh giá cao tiềm năng dài hạn của MSN nhờ mô hình tích hợp "sản xuất – phân phối – tiêu dùng". Báo cáo chỉ ra rằng sự phục hồi của sức mua nội địa, cùng quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và khả năng niêm yết MCH trên HOSE, sẽ là những yếu tố quan trọng hỗ trợ định giá MSN trong thời gian tới. Đây là điểm cộng giúp MSN trở thành cổ phiếu chiến lược cho nhà đầu tư quan tâm tới câu chuyện 100 triệu dân và tiêu dùng bùng nổ. Các nhà phân tích của VDSC dự báo lợi nhuận sau thuế của Masan (HoSE: MSN) trong Quý III/2025 ước đạt khoảng 1.272 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh triển vọng, các công ty chứng khoán cũng chỉ ra một số thách thức có thể ảnh hưởng đến MSN. Trước hết, cạnh tranh trong mảng bán lẻ ngày càng gay gắt khi nhiều chuỗi nội – ngoại đồng loạt mở rộng mạng lưới và đầu tư công nghệ. Điều này đòi hỏi WCM phải duy trì tốc độ tăng trưởng song song với kiểm soát chặt chi phí. Thứ hai, giá nguyên liệu và chi phí vận hành biến động khó lường, có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận của MML và MCH. Ngoài ra, tiến trình tái cơ cấu kênh phân phối, cũng như yêu cầu tuân thủ hóa đơn điện tử, có thể ảnh hưởng tới kết quả ngắn hạn.

Nhìn tổng thể, MSN được đánh giá đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ sự phục hồi của tiêu dùng Việt Nam và xu hướng hiện đại hóa bán lẻ. Hệ sinh thái tích hợp giúp tập đoàn có lợi thế cạnh tranh dài hạn, trong khi định giá từ BVSC và VDSC cũng như những kết quả gần đây cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể của MSN.