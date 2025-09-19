Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng

19-09-2025 - 13:43 PM | Lifestyle

Từ một tiểu thư sang chảnh trên xe sang đến cô con dâu giản dị cặm cụi rửa bát nơi quê nhà, Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu khiến netizen thích thú bởi sự đối lập dễ thương và gần gũi.

Nhắc đến nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một nàng tiểu thư Hà thành xinh đẹp, lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng. Ấy vậy mà mới đây, cô nàng lại khiến dân tình thích thú khi khoe trọn hai "phiên bản" đối lập: một bên lộng lẫy như hoa hậu, một bên giản dị hết mực khi về quê chồng, ngồi rửa bát cùng gia đình.

Trong video đăng tải trên MXH tối 18/9, Doãn Hải My ngồi trên xe hơi sang trọng, diện áo trắng thanh lịch, trang điểm kỹ càng, mái tóc uốn bồng bềnh gọn gàng. Khuôn mặt rạng rỡ, làn da mịn màng cùng nụ cười dịu dàng khiến nhiều người phải xuýt xoa khen ngợi. Thần thái sang chảnh, khí chất tiểu thư Hà thành toát lên từ từng cử chỉ nhỏ, đến mức có người còn bình luận: "Đúng chuẩn Top 10 Hoa hậu, nhan sắc này chỉ thiếu mỗi chiếc vương miện thôi!".

Tiểu thư Doãn Hải My

Thế nhưng, chỉ một ngày trước, hình ảnh Doãn Hải My khi về quê chồng lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Thay vì váy vóc lộng lẫy, nàng WAGs giản dị với áo thun đen, quần jeans sáng màu, tóc buộc gọn gàng. Cô ngồi xổm bên cạnh chị dâu, miệt mài rửa bát, lau chùi nồi niêu xoong chảo sau bữa cỗ đông người. Dáng vẻ chăm chỉ, nụ cười tươi thường trực trên môi của cô nàng tạo nên một hình ảnh gần gũi, mộc mạc, rất "dâu đảm" của gia đình.

Tiểu thư Doãn Hải My
Tiểu thư Doãn Hải My

Chính sự đối lập này đã làm nên điểm thú vị của Doãn Hải My. Khi dự sự kiện, cô hóa thân thành tiểu thư sang trọng, khí chất ngời ngời. Nhưng khi về quê chồng, Hải My lại hòa nhập cực nhanh với nhịp sống thôn quê, không ngại làm việc nhà, thoải mái phụ giúp mọi người.

Trong một lần chia sẻ, Doãn Hải My cũng từng tiết lộ cô rất thích về quê chồng để tận hưởng không khí yên bình, giản dị - một điều khác hẳn với nhịp sống bận rộn nơi phố thị. Hình ảnh "hoa hậu sang chảnh - dâu đảm quốc dân" này đã khiến cô nàng ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả, càng ngày càng được yêu mến.

Tiểu thư Doãn Hải My
Tiểu thư Doãn Hải My

Lộ thời điểm Văn Hậu chính thức yêu Doãn Hải My, sau 5 năm cuộc sống hôn nhân viên mãn với biệt thự, xe sang


Theo Lam Phương

Phụ nữ số

