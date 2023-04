TikTok bị phạt gần 16 triệu USD tại Anh

Cơ quan quản lý dữ liệu của Vương quốc Anh (ICO) đã phạt TikTok 12,7 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 15,9 triệu USD) vì một số hành vi vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bao gồm việc lạm dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em.

Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh ước tính rằng, vào năm 2020, TikTok đã cho phép hơn 1 triệu trẻ em Vương quốc Anh dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng của mình, vi phạm chính các quy tắc của ứng dụng.

ICO cho biết rằng TikTok đã không kiểm tra đầy đủ thông tin xem ai đang sử dụng nền tảng của mình, không thực hiện hành động ngăn chặn trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên và không cung cấp thông tin chính xác cho người dùng về cách dữ liệu cá nhân được thu thập, sử dụng. Tiền phạt áp dụng cho các vi phạm quy tắc từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2020. Tuy nhiên, người phát ngôn của TikTok nói rằng công ty đã đầu tư rất nhiều để ngăn chặn người dùng dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng và họ không đồng ý với quyết định của ICO.

Khoản tiền phạt được đưa ra trong bối cảnh một loạt quốc gia phương Tây quay lưng lại với nền tảng phát video trực tuyến của Trung Quốc. Bộ trưởng Tư pháp Australia thông báo rằng họ sẽ sớm cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ với lý do lo ngại về an ninh. Mỹ, Anh và Canada đều đã công bố các lệnh cấm tương tự. New Zealand xóa TikTok khỏi tất cả các thiết bị có quyền truy cập vào quốc hội của nước này vào cuối tháng 3.