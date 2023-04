Tìm kiếm các từ khóa liên quan đến Tân Hiệp Phát tăng đột biến

Theo thông tin từ Bộ Công an, từ ngày 08/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác bị tố cáo đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.

Hiện nay khi truy cập vào công cụ Google Trends, người dùng sẽ thấy những từ khóa liên quan đến Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát như "Trần Quí Thanh" (Chủ tịchTân Hiệp Phát), "Trần Uyên Phương" (con gái ông Thanh) sẽ nằm ngay đầu phần tìm kiếm.

Từ khóa liên quan đến "Tân Hiệp Phát" cùng các từ khóa liên quan nằm nằm ở vị trí đầu xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực. Còn từ khóa “Trần Quí Thanh” (tên ông chủ của Tân Hiệp Phát) hiện đang nằm ở vị trí đầu bảng xu hướng tìm kiếm hàng ngày.

Nguồn: Google Trends

Theo phân tích của Google Trends, từ khóa “Tân Hiệp Phát” bắt đầu tăng mạnh từ khoảng 15 giờ chiều nay và đến hiện tại vẫn đang tăng dần.

Nguồn: Google Trends

Đến khoảng 19 giờ tối, số lượng các bản tin, tin tức liên quan đến từ khóa “Tân Hiệp Phát” đã tăng lên 170 tin, bài theo thống kê của công cụ Google Trends.

Khi so sánh các cụ từ tìm kiếm, có thể thấy cụm từ “Tân Hiệp Phát” hiện vẫn đang dẫn đầu và các cụm từ khác như “Dr Thanh”, “Trần Uyên Phương” cũng đang gia tăng mạnh mẽ.

Nguồn: Google Trends

Được biết, Google Trends hay Google xu hướng là một dịch vụ của Google, được ra mắt vào năm 2006. Công cụ này giúp người dùng nắm bắt các nội dung, từ khóa đang được tìm kiếm thịnh hành nhất trên Google, Youtube ở bất kỳ quốc gia, khu vực nào trong một khoảng thời gian cụ thể.