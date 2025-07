'Tim Cook thứ hai' của Apple sắp nghỉ hưu sau 27 năm gắn bó: Tương lai nhà Táo khuyết sẽ như thế nào?

Jeff Williams, người đàn ông từng được mệnh danh là “Tim Cook thứ hai”, sẽ chính thức nghỉ hưu vào cuối năm nay sau 27 năm gắn bó với Apple, kết thúc quãng đường sự nghiệp gắn liền với sự phát triển vượt bậc của Táo khuyết. Thông tin được Apple công bố hôm 8/7/2025, thu hút sự chú ý không chỉ của giới công nghệ mà còn các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ kế hoạch kế thừa của Apple.

Bước chân vào Apple năm 1998, Williams dồn toàn bộ tâm huyết vào bộ máy phức tạp. Trước khi trở thành COO năm 2015, ông từng đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch vận hành toàn cầu kể từ năm 2004, lãnh đạo chuỗi cung ứng, sản xuất và logistics — nền móng giúp iPod và iPhone được cứu vận đến tay người dùng .

Trong vai trò COO hơn 8 năm qua, Williams là kiến trúc sư chính đằng sau các sản phẩm mang tính biểu tượng như Apple Watch và nền tảng sức khỏe – hai dự án chiến lược khi nhà Táo mở rộng từ công nghệ tiêu dùng sang chăm sóc sức khỏe cá nhân. Ông cũng tiếp quản đội ngũ thiết kế sau khi Jony Ive ra đi năm 2019, giúp duy trì tính thẩm mỹ đẳng cấp cho các sản phẩm Apple.

The The New York Times, ông Williams từng là ứng viên tiềm năng thay thế Tim Cook. Ít nhất từ năm 2016, người đàn ông này đã được giới phân tích ví von như “Ngôi sao kế tiếp của Apple”.

Thay thế Jeff Williams là Sabih Khan – người đã gắn bó 30 năm tại Apple. Ông Khan đứng sau chuỗi cung ứng khổng lồ của Apple và đã chịu trách nhiệm tích cực trong việc đẩy mạnh sản xuất tại Mỹ, mở rộng môi trường sản xuất sang Ấn Độ và các thị trường chiến lược.

Apple khẳng định đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch kế thừa lâu dài, nhằm đảm bảo sự tiếp nối liền mạch với giá trị vận hành và thiết kế – hai phần nền tảng giúp Apple duy trì đà phát triển toàn cầu. CEO Tim Cook nhấn mạnh: “Jeff đã xây dựng một trong những chuỗi cung ứng được kính trọng nhất thế giới… với sự khôn ngoan, tâm huyết và tận tụy”.

Việc COO Jeff Williams nghỉ hưu sau 27 năm được cho là dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử Apple hiện đại. Ông đã góp phần xây dựng chuỗi sản xuất toàn cầu, đưa Apple dấn thân vào lĩnh vực sức khỏe – song hành cùng thiết kế đặc trưng – đồng thời đóng vai trò quan trọng trong “đại đồ án Apple dưới thời CEO Tim Cook”. Quyết định khép lại một chương quan trọng, nhưng đồng thời mở ra chương kế tiếp với Sabih Khan – người kế thừa cuộc chơi trước áp lực chuỗi cung ứng và đổi mới chiến lược.

Đối với giới đầu tư, quyết định được đánh giá là “ổn định chiến lược”. Các nhà phân tích từ MarketWatch cho rằng quy trình kế nhiệm mạch lạc cho thấy niềm tin vào khả năng cạnh tranh của Apple trong dài hạn.

Theo: The New York Times