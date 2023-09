Tìm hướng giải quyết tình trạng ùn ứ ở cửa khẩu quốc tế La Lay

Những ngày này tại cửa khẩu quốc tế La Lay, bình quân mỗi ngày có 300 đến 400 lượt phương tiện thông quan, chủ yếu là nhập khẩu than từ Lào về Việt Nam.

Cửa khẩu mới chỉ có trạm kiểm soát liên hợp, chưa có bãi chờ, bãi kiểm hóa, bãi sang hạ tải. Đường đấu nối từ cột mốc biên giới về cửa khẩu chật hẹp, lượng xe lưu thông lớn thường xuyên xảy ra ách tắc. Nhà kiểm soát liên hợp đã đưa vào sử dụng nhưng chỉ hoạt động được luồng nhập, còn luồng xuất vẫn chưa hoàn thiện. Điều này đã làm cho lực lượng chức năng cũng như doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu La Lay gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu La Lay cho biết: “Hiện bãi để kiểm hóa, sang tải chưa có. Vì vậy, các phương tiện vận tải về là chúng tôi phải vận dụng trong khu vực cửa khẩu để tiến hành sang tải hàng hóa. Thứ hai, các điểm đấu nối từ mốc vào nhà ga cửa khẩu và từ nhà ga cửa khẩu ra đường 15D chưa được hoàn thiện nên phương tiện di chuyển rất khó khăn. Chúng tôi đã tăng cường 100% quân số, bố trí tại các vị trí để phân luồng cho các phương tiện vào ra hợp lý nhất”.

Quốc Lộ 15D lên cửa khẩu La Lay chật hẹp, xuống cấp

Từ đầu năm 2023 đến nay, lượng xe xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu gia tăng gấp ba lần so với năm 2022, trong khi đó cửa khẩu quốc tế La Lay đang thi công giai đoạn 2. Xe xếp hàng kéo dài thường xuyên khi nhu cầu nhập than từ Lào về Việt Nam tăng đột biến. Do bãi kiểm hóa xuất, nhập khẩu chưa hoàn thiện, các phương tiện phải xếp hàng dọc khu vực cửa khẩu, kéo dài đến quốc lộ 15D về phía Việt Nam để chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh, thông quan hàng hóa.

Ông Lê Cẩm An, Chi cục Phó Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay cho biết: “Hiện nay, khu vực cửa khẩu, bãi kiểm tra hàng hóa chưa được đổ bê tông, hai nữa, đường Quốc lộ 15D nối từ cửa khẩu La Lay về đường mòn Hồ Chí Minh thì rất hẹp và có nhiều góc cua, có những điểm sụt lún thì chưa được khắc phục triệt để nên làm ách tắc không những tại cửa khẩu mà tại tuyến Quốc lộ 15D cũng thường xuyên xảy ra”.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Trị chỉ huy động 220 tỉ đồng xây dựng hạ tầng cho cửa khẩu quốc tế La Lay. Số tiền được bố trí nhỏ lẻ qua hàng năm như "muối bỏ biển".

Ùn ứ phương tiện tại cửa khẩu quốc tế La Lay thường xuyên diễn ra

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D nối từ cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, Quốc lộ 15D đoạn từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, dài 8 km và đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu La Lay, dài 12 km, tổng mức đầu tư dự kiến 1.387 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Thời gian thực hiện 5 năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến triển khai từ năm 2024-2028. Khi dự án này thực hiện, sẽ góp phần giải quyết trình trạng ùn ứ một phần qua cửa khẩu La Lay.

UBND tỉnh Quảng Trị tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo nhu cầu xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này.

Hạ tầng cửa khẩu quốc tế La Lay chưa đồng bộ

Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: "Cửa khẩu La Lay hoàn thiện chưa được đồng bộ, thiếu về mọi mặt, đặc biệt là các điểm bãi để sang tải, điểm dừng đỗ cũng như các dịch vụ cũng đang còn khó khăn và thiếu thốn. Tỉnh Quảng Trị có chủ trương ưu tiên và kêu gọi các nhà đầu tư về bãi logictic, dịch vụ logictic cũng như chỉ đạo địa phương, các ngành chức năng như Ban quản lý khu kinh tế để tìm các bãi sang hạ tải, kịp thời phục vụ cho các nhu cầu vận tải hành khách cũng như các hàng hóa lưu thông trên địa bàn cửa khẩu quốc tế La Lay”.