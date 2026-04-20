Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm nam thanh niên Phan Văn Ngọc 19 tuổi rời khỏi nhà nhiều ngày chưa về

Theo Phạm Trang | 20-04-2026 - 14:22 PM | Xã hội

Gia đình tại Hà Nội đang tìm kiếm một nam thanh niên sinh năm 2006 mất liên lạc từ ngày 12/4, mong cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin.

Cơ quan chức năng Hà Nội đang phát đi thông báo tìm người mất tích theo đề nghị từ gia đình anh Phan Văn Ngọc (SN 2006, trú tại số 83 TT9, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, anh Ngọc rời khỏi nhà từ ngày 12/4/2026 đến nay chưa trở về và gia đình không liên lạc được. Thời điểm rời đi, anh mặc áo phông màu nâu như hình gia đình cung cấp. Lo ngại cho sự an toàn của con em mình, gia đình đã trình báo sự việc và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng trong việc tìm kiếm.

Bất kỳ ai biết thông tin hoặc nhìn thấy anh Phan Văn Ngọc ở đâu, xin vui lòng liên hệ với gia đình qua các số điện thoại: 0934.427.072 hoặc 0398.850.842.

Gia đình bày tỏ mong muốn mọi người cùng chia sẻ thông tin để sớm tìm thấy anh Ngọc, đưa anh trở về an toàn.

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Tìm nam thanh niên

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên