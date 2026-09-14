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Tìm thấy Thiếu tá Trần Văn Tùng cách cầu Bo 350m về phía hạ du

| | Xã hội

Tối 13/9, Trung đoàn BB 568 có báo cáo mới nhất về sự việc của Thiếu tá Trần Văn Tùng, người đã dũng cảm lao mình xuống sông cứu người.

Thiếu tá Trần Văn Tùng. Ảnh: QĐND

Theo báo cáo, khoảng 18h10 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy Thiếu tá Trần Văn Tùng tại vị trí cách cầu Bo 350m về phía hạ du.

Sau khi phát hiện lực lượng tìm kiếm đã trục vớt và đưa được Thiếu tá Tùng lên bờ và chuyển thi thể về nhà xác viện Đa khoa Thái Bình tỉnh Hưng Yên để tiến hành thủ tục pháp y và khâm liệm.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng lái xe máy trên đường đi làm nhiệm vụ trở về đơn vị.

Khi đến giữa cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, Thiếu tá Tùng và anh Đoàn Văn Tiến (trú tại tổ 3, phường Trần Hưng Đạo) phát hiện anh Đ.V.L .(SN 1996, trú thôn 11, xã Đông Hưng) đang giằng co với mẹ đẻ là bà N.

Tại đây, bà N. nói lại với mọi người nghi anh L. đang có ý định tự tử.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đ.V.L.

Thiếu tá Tùng và anh Tiến nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử. Anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà.

Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở L. về nhà thì L. đã nhảy xuống sông tự tử.

Không do dự, Thiếu tá Trần Văn Tùng nhanh chóng cởi quân phục, tư trang nhảy theo để cứu người.

Khi Thiếu tá Trần Văn Tùng bơi đến gần vị trí L. thì đuối sức, cả 2 bị nước cuốn mất tích.

Theo Đinh Chiến

giaoducthoidai

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