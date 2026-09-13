Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên: Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người

Theo ông Ngọc, thông tin về việc tìm thấy thi thể Thiếu tá Tùng được các đơn vị báo cáo vào tối cùng ngày, sau gần hai ngày huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công tác tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, được triển khai khẩn trương với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Ông Phạm Ngọc Dương, Phó Tổng đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn 116, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên lập tức huy động nhân lực, phương tiện và triển khai các phương án tìm kiếm.

Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 huy động 40 thành viên cùng 6 phương tiện, gồm xuồng và ca nô, trực tiếp tham gia tìm kiếm. Lực lượng nhanh chóng xác minh hiện trường, thu thập các thông tin liên quan, đồng thời triển khai nhiều phương án như rà câu, lặn tìm dưới nước và các biện pháp nghiệp vụ khác.

Trong những giờ đầu, lực lượng cứu hộ tập trung tìm kiếm quanh khu vực được xác định là nơi Thiếu tá Tùng gặp nạn, với phạm vi khoảng 300m². Tuy nhiên, trước diễn biến dòng chảy và khả năng nạn nhân bị cuốn xa khỏi vị trí ban đầu, phạm vi tìm kiếm sau đó liên tục được mở rộng.

Đến trưa 13/9, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm qua khu vực cầu Trà Lý trên sông Trà Lý ( địa phận Hưng Yên), mở rộng theo hướng dòng chảy ra biển, với phạm vi cách cầu Bo khoảng 30km. Được biết, tổng lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm khoảng 200 người. Sau gần 48 giờ tổ chức tìm kiếm liên tục, đến tối 13/9, thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng đã được tìm thấy.

Thiếu tá Trần Văn Tùng gặp nạn khi lao xuống sông cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo. Sau khi phát hiện người này có dấu hiệu đuối nước, Thiếu tá Tùng đã tiếp cận để cứu nhưng cả hai sau đó bị nước cuốn mất tích.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc và triển khai tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Bo.