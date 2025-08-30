Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng 30/8, cơn bão số 6, mang tên quốc tế Nongfa, đang di chuyển vào Biển Đông và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Trung Bộ trong những giờ tới.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, tâm bão lúc 7 giờ sáng ghi nhận ở vị trí khoảng 17,7 độ vĩ Bắc và 108 độ kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210 km về phía Đông. Với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, giật cấp 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, đe dọa khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị.

Dự báo vào khoảng 19 giờ cùng ngày, bão sẽ tiến vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào các tỉnh Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị.

Trên đất liền, từ trưa 30/8, ven biển Nghệ An – Quảng Trị: gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị: gió cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp.

Tin bão khẩn cấp: Bão số 6 áp sát đất liền, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo- Ảnh 1.

Ảnh: Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia

Cơn bão này cũng mang theo lượng mưa lớn trên diện rộng. Từ nay đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, phổ biến từ 150–300 mm, có nơi trên 500 mm. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng thành phố Đà Nẵng cũng sẽ có mưa vừa đến to, làm gia tăng nguy cơ lũ quét tại các vùng trũng, đồi núi và đô thị thấp.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, cơ quan chức năng cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Các bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật liên tục để người dân chủ động ứng phó với bão.

