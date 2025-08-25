Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16.

Trưa 25/8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết dù tâm bão chưa vào đất liền nhưng nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa và gió rất to.

Theo ông Khiêm, bão số 5 đang di chuyển chậm lại và khả năng cường độ sẽ giảm so với sáng nay. Trong vài giờ nữa, tâm bão đổ bộ vào khu vực Bắc Hà Tĩnh, Nghệ An và khu vực Nam Thanh Hóa với cường độ cấp 12-13 trong bán kính 40-50km, các khu vực xung quanh bị ảnh hưởng có gió mạnh cấp 10-11.

Ông Khiêm nhận định thời gian ảnh hưởng lớn nhất là từ 14h đến 19h, trọng tâm bão tại khu vực Cửa Lò, Vinh, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu... (Nghệ An); các khu vực ở Hà Tĩnh gần Nghệ An như Nghi Xuân...; khu vực Nam Thanh Hoá. 

Bên cạnh đó, chuyên gia khí tượng thủy văn cũng đặc biệt lưu ý nguy cơ rất cao về lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Người dân cần chủ động theo dõi và nắm bắt các dấu hiệu để kịp thời phòng tránh. 

Bão số 5 đang di chuyển chậm lại và rất mạnh khi đổ bộ vào đất liền trong ít giờ nữa- Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của bão số 5 vào lúc 13h ngày 25/8 (Ảnh: NCHMF).

Về diễn biến của cơ bão, theo bản tin mới nhất từ cơ quan khí tượng, vào hồi 13h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16.

Bão số 5 đang di chuyển chậm lại và rất mạnh khi đổ bộ vào đất liền trong ít giờ nữa- Ảnh 2.

Tại Hà Tĩnh, từ trưa nay đã có gió giật mạnh kèm mưa lớn (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. 

Từ chiều 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; Tp. Đà Nẵng có lúc có mưa rào; khu vực Tp. Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tại xã Thiên Cầm gió lúc này giật liên hồi, mưa phủ trắng trời (Nguồn: Báo Hà Tĩnh).

