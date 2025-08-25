Bộ Công Thương phát đi 2 công điện khẩn ứng phó bão số 5: Kích hoạt toàn ngành, ưu tiên đảm bảo an toàn đập thủy điện và cung ứng hàng thiết yếu

Theo nhận định từ các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế, bão số 5 là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, đặc biệt nguy hiểm và có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ lớn. Trong bối cảnh cả nước đang tập trung cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, cần huy động toàn lực lượng, phương tiện và vật tư, sẵn sàng ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ. Các địa phương cần khẩn trương rà soát, chỉ đạo các chủ đập thủy điện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là các hồ nhỏ, các công trình tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đồng thời, yêu cầu các hồ chứa thủy điện hạ thấp mực nước để tăng dung tích đón lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, đặc biệt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Bộ yêu cầu các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại tại khu vực ven biển, vùng có nguy cơ cao chủ động xây dựng và triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người lao động, tài sản và thiết bị. Các địa phương cần tạm dừng các hoạt động thi công công trình công nghiệp, thủy điện, khai thác khoáng sản tại các khu vực nguy hiểm, tổ chức di dời công nhân, máy móc đến nơi an toàn, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu được chỉ đạo khẩn trương lên phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, đặc biệt tại các khu vực có khả năng bị chia cắt do mưa lũ. Bộ cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm trục lợi trong tình huống thiên tai, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu như tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng, thực phẩm, nước uống.

Đối với các chủ đập thủy điện, Bộ Công Thương yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, không để xảy ra lũ nhân tạo, đồng thời phải thông báo sớm cho người dân khi xả lũ. Các công trình cần được kiểm tra toàn diện, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, vùng hạ du và các điểm từng bị hư hỏng sau mưa lũ trước đó. Các đập, hồ chứa cũng cần trang bị thiết bị liên lạc vệ tinh và duy trì liên hệ chặt chẽ với các cơ quan điều hành của địa phương để bảo đảm thông tin kịp thời và thống nhất trong ứng phó.

Bộ cũng chỉ đạo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai toàn diện các phương án đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy. Toàn ngành điện được yêu cầu duy trì trực 24/24h, kiểm tra các hệ thống điều độ, nguồn điện dự phòng, SCADA và thông tin liên lạc. Các nguồn điện thuộc khu vực bị ảnh hưởng bão cần được ưu tiên huy động hợp lý, đồng thời lên phương án truyền tải phân tán để tránh lan rộng sự cố. Các nhà máy thủy điện trong vùng ảnh hưởng phải phối hợp phát điện, xả nước để hạ mực nước hồ, góp phần điều tiết lũ hiệu quả.

Các đơn vị khai thác khoáng sản được yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng các khu mỏ, bãi thải, hồ chứa bùn, hệ thống đê chắn, rà soát sườn dốc, địa hình có nguy cơ sạt lở và thực hiện khơi thông hệ thống thoát nước, gia cố vật tư, hệ thống bơm, điện dự phòng... để chủ động ứng phó. Các công trình đang thi công cũng phải dừng lại nếu nằm trong khu vực nguy hiểm. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đặc biệt được nhắc tên trong công điện với yêu cầu kiểm tra gắt gao tại Quảng Ninh, một trong những địa bàn có nguy cơ cao khi mưa lớn.

Bộ Công Thương đồng thời chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trong ngành triển khai kiểm tra toàn diện công tác phòng chống thiên tai tại các đơn vị, nhất là các công trình đang thi công ở vùng trũng thấp, đồi núi dễ sạt lở. Các đơn vị phải huy động tối đa phương tiện, vật tư, trang thiết bị, củng cố kỹ năng cho người lao động và theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp được giao nhiệm vụ theo dõi sát tình hình, cập nhật số liệu vận hành hồ chứa từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các công trình lớn như Trung Sơn, Hủa Na, Bản Vẽ, Hương Điền… để gửi báo cáo đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như các UBND tỉnh liên quan nhằm phối hợp chỉ đạo.

Các đơn vị trong ngành được yêu cầu duy trì chế độ trực ban 24/24h, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo từ Bộ Công Thương, định kỳ trước 15h hằng ngày phải gửi báo cáo tình hình và kết quả ứng phó bão số 5 về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 13 giờ ngày 25/8 vị trí tâm bão: Khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh – Nghệ An. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.



