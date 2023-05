Tín đồ nhà táo thất vọng vì giá bán trên cửa hàng Apple Việt Nam quá cao

Gần 2 tuần sau khi Apple chính thức mở cửa hàng trực tuyến ở Việt Nam, các tín đồ "nhà táo" không còn háo hức như những ngày đầu vì các sản phẩm có giá bán quá cao. Người dùng chủ yếu tham chiếu giá sản phẩm trên Apple Store Online, sau đó tìm mua ở các cửa hàng trong nước để có mức giá rẻ hơn.



Theo bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt, gần 2 tuần sau khi Apple mở cửa hàng online tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh của hệ thống Di Động Việt không bị ảnh hưởng nhiều. Thực tế, nhiều sản phẩm Apple tại Di Động Việt đang có giá bán rẻ hơn Apple Store.

"Di Động Việt khẳng định không bị ảnh hưởng nhiều khi Apple Store online mở bán, bởi cơ bản Apple cũng không cạnh tranh với đại lý ủy quyền chính thức (AAR) như Di Động Việt. Chẳng hạn, iPhone 14 Pro Max 128GB tại Apple Store online là 30,99 triệu đồng, còn Di Động Việt là 26,19 triệu đồng, rẻ hơn 4 triệu đồng" – bà Phùng Phương chia sẻ.

Bảng giá giữa các hệ thống

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cho rằng mức giá các sản phẩm trên của Apple.com thực ra không có nhiều bất ngờ, vì cấu trúc giá bán đã được định sẵn. Hầu hết giá bán các sản phẩm từ iPhone iPad Mac và phụ kiện đang cao hơn khá nhiều so với CellphoneS cũng như một số hệ thống bán lẻ lớn trên thị trường hiện tại, kèm theo đó là thời gian giao hàng cũng khá lâu từ 1-4 ngày ở các thành phố lớn so với giao hàng nhanh 1-2 giờ của các hệ thống bán lẻ do độ phủ các cửa hàng cao ở các thành phố lớn. Về thu cũ, giá thu cũ cũng được định giá thấp hơn so với CellphoneS khá nhiều, thời gian định giá, thu cũ kéo dài 7-14 ngày, không rõ ràng phụ thuộc vào việc định giá của đối tác thứ ba .



Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Khối Viễn thông Di động, hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT, cho rằng sự xuất hiện Apple Store trực tuyến tại Việt Nam là minh chứng thị trường Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng và phát triển trong dài hạn.

Mục tiêu của Apple là mang đến cho khách hàng Việt Nam sự đa dạng trong việc sở hữu sản phẩm Apple chính hãng qua nhiều kênh, và nhận được trải nghiệm tiêu chuẩn đồng nhất thông qua qua dịch vụ và đội ngũ chuyên gia của Apple.

Trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt của thị trường hiện nay với nhóm sản phẩm Apple, cửa hàng trực tuyến Apple sẽ khó hấp dẫn khách hàng Việt về giá, chính sách giao hàng chỉ có online (không có trải nghiệm/nhận hàng điểm offline).

Cũng theo ông Kha, cửa hàng trực tuyến của Apple không có mục tiêu giành thị phần hay cạnh tranh với các hệ thống bán lẻ hiện tại, giá sẽ được thiết lập theo một cơ chế đặt giá tiêu chuẩn toàn cầu của hãng. Thế nên, so sánh với mức giá cạnh tranh hiện tại thì dự báo là giá của FPT Shop, F.Studio by FPT sẽ tốt hơn giá trên trang trực tuyến.