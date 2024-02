Tin được không, Tesla vừa phải triệu hồi 2,2 triệu ô tô điện vì vấn đề tưởng "bé như con kiến"?

Sau khi phải tiến hành hàng chục đợt triệu hồi ô tô điện do các lỗi phát sinh vào năm 2023, lý do nhà sản xuất xe điện Tesla phải tiến hành đợt triệu hồi mới nhất ngay đầu năm 2024 có thể được đánh giá là rất kỳ lạ.

Cụ thể hôm 1/2 (giờ Mỹ), Tesla đã nộp thông báo triệu hồi đối với hầu hết mẫu ô tô điện mà công ty đã từng bán - tất cả 2.193.869 xe - lên Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA).

Điều đáng kinh ngạc là lần này lỗi không liên quan gì đến hệ thống Autopilot (tự lái), vô lăng hay dây an toàn mà thay vào đó lý do Tesla phải thu hồi ô tô điện đến từ "an incorrect font size" (cỡ phông chữ không chính xác).

Hình minh họa.

Theo Bộ Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang Hoa Kỳ (FMVSS), tất cả các phương tiện cơ giới được trang bị phanh thủy lực phải đưa thông tin lên hệ thống cảnh báo phanh với cỡ phông chữ ít nhất là 3,2 mm hoặc 1/8 inch.

Tuy nhiên các mẫu ô tô điện của Tesla sử dụng phông chữ nhỏ hơn và thông báo của công ty nêu rõ:

"Kích thước phông chữ được hiển thị trên bảng điều khiển dành cho đèn cảnh báo Phanh, Đỗ xe và Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) không chính xác.

Do đó, những phương tiện này không tuân thủ các yêu cầu số 105 về "Hệ thống phanh thủy lực và điện" và 135 về "Hệ thống phanh xe hạng nhẹ" của FMVSS".

Thông báo triệu hồi cũng giải thích lý do tại sao vấn đề tưởng chừng "bé như con kiến" này lại tiềm ẩn nguy hiểm và cần khắc phục:

"Đèn cảnh báo có cỡ phông chữ nhỏ hơn có thể khiến thông tin an toàn quan trọng trên bảng điều khiển khó đọc, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn".

Được biết các mẫu ô tô điện bị ảnh hưởng bởi thông báo triệu hồi bao gồm Tesla Cybertruck được bán vào năm 2024, Tesla 3 được bán từ 2017đến 2023, Tesla S từ 2012 đến 2023, Tesla X từ 2016 đến 2024 và Tesla Y từ 2019 đến 2024

Tuy nhiên có một tin tốt là, giống như hầu hết các đợt triệu hồi trước của Tesla, chủ xe có thể không cần phải tới các trung tâm kỹ thuật của Tesla mà thay vào đó, công ty sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm miễn phí qua mạng nhằm tăng kích thước phông chữ.

Được biết dự kiến bản cập nhật sẽ được gửi đi vào ngày 30/3/2024.

Tesla Motors là một trong những công ty sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 2003 bởi Martin Eberhard và Marc Tarpenning. Công ty được đặt theo tên của nhà phát minh Nikola Tesla, người đã có những đóng góp to lớn cho ngành điện. Vào năm 2004, Tỷ phú Elon Musk đã đầu tư, trở thành chủ tịch và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của công ty. Ông Musk đã giúp Tesla huy động được thêm vốn đầu tư, phát triển các sản phẩm mới và mở rộng quy mô sản xuất. Ông cũng là người đã đưa Tesla trở thành một công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Hình minh họa.