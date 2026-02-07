Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc có mưa rào, nhiệt độ giảm mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, có mưa vài nơi.

Đêm nay, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay đến sáng sớm 9/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét đậm trong 2 ngày 8 và 9/2.

Một đợt không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc, ngày mai nhiệt độ giảm đáng kể (Ảnh: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/2

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ từ 12-17 độ, giảm khoảng 7 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét, từ mai trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 11-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 10-18 độ, có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, từ mai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ mai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-32 độ.