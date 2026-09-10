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Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều khu vực tiếp tục mưa to

| | Sống

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng miền Bắc khiến nhiều nơi có mưa dông từ tối 10/9.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu khắp Đông Bắc Bộ, khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm. Từ chiều tối 10/9, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực, trong khi vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Không khí lạnh tiếp tục lan rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ. Chiều 10/9, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 27-30 độ C.

Chiều tối và đêm 10/9, không khí lạnh tiếp tục tác động đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền duy trì ở cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C. Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi xuống dưới 19 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 10/9 đến sáng 11/9, thời tiết có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong đêm 10 và ngày 11/9, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở mức 21-24 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 25-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,0 m, biển động.

Nhiều nơi có nguy cơ mưa to, cảnh báo nguy cơ

Từ chiều tối 10/9 đến sáng 11/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ chiều tối 10/9 đến đêm 11/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn, đặc biệt tại những nơi xuất hiện mưa lớn cục bộ, có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác.

(*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia / Ảnh minh họa: Internet)

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều khu vực tiếp tục mưa to - Ảnh 1.Lời khuyên cho những người sinh vào 4 năm này cần kiểm tra CCCD ngay

Người thuộc 4 mốc tuổi này cần lưu ý thời điểm thẻ căn cước của mình chuẩn bị hết hạn.

Thùy Linh

Phụ Nữ Mới

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