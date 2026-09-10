Trong 3 giờ tới, tất cả người dân Hà Nội cần chú ý thông tin quan trọng sau

Trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực TP Hà Nội (Trung Giã, Đa Phúc, Nội Bài, Hương Sơn, Hoà Xá, Ứng Hoà, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Yên Sở, Hoàng Liệt, Hoàng Mai). Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Cảnh báo: từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Sóc Sơn, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Định Công, Tương Mai, Đại Xuyên và các khu vực khác thuộc Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ sáng này (10/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ, gây mưa rào và dông rải rác. Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi xuống dưới 20 độ C.

Trong đêm 10/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ ngày 10/9 đến đêm 11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng có thể gây gãy đổ cây cối, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, làm hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, gió Đông Bắc tại vịnh Bắc Bộ đang mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m, biển động.

Gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, do đó các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và có phương án đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia