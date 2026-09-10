Match Day 2026 vừa khép lại, các bộ môn ĐH Y Hà Nội rần rần khoe dàn "tân binh" bác sĩ nội trú mới gia nhập
Match Day 2026 vừa khép lại, những tân bác sĩ nội trú khóa 51 cũng chính thức tìm được “ngôi nhà” chuyên môn cho chặng đường 3 năm phía trước.
- 10-09-20263 năm liên tiếp, chuyên ngành đặc biệt được cả loạt "Thủ khoa tinh hoa" của ĐH Y Hà Nội lựa chọn: Việt Nam sở hữu nhiều thế mạnh kỹ thuật
- 09-09-2026Profile "0 điểm trừ" của Nguyễn Đức Anh Quân - thủ khoa kiêm nam thần Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội 2026
- 09-09-2026Không nằm trong top 10, nữ bác sĩ vẫn "điền tên vào lịch sử" tại Match Day trường ĐH Y Hà Nội
Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội vừa khép lại, nhưng sức nóng của "mùa chọn ngành" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bởi đây không chỉ là thời điểm những gương mặt xuất sắc nhất sau kỳ thi tìm ra chuyên ngành mình sẽ theo đuổi mà còn là khoảnh khắc quy tụ cả một thế hệ bác sĩ nội trú mới.
Và ngay sau khi những cái tên cuối cùng được gọi, các bộ môn cũng lập tức nhập cuộc. Fanpage nhà này "khoe" tân binh, thầy cô nhà kia đăng ảnh chào mừng, không khí hậu Match Day vì thế cũng rộn ràng chẳng kém lúc diễn ra sự kiện. Những gương mặt tinh hoa của khóa 51 lần lượt lộ diện, chính thức về với "ngôi nhà" mà mình đã lựa chọn!
Tổng hợp
Sức khỏe 24h