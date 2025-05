Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Những tỉnh nào sẽ mưa to từ tối nay?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do tác động của một đợt không khí lạnh mới tràn về, từ chiều tối 28/5 đến sáng sớm ngày 30/5, ở khu vực Bắc Bộ được dự báo xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Còn ở khu vực Bắc Trung Bộ mưa to bắt đầu từ gần sáng ngày mai và kéo dài đến sáng 30/5.

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, trong đợt mưa lớn này, ở Bắc Bộ vùng trọng tâm mưa sẽ tập trung ở khu vực trung du và vùng núi như: Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, mưa lớn sẽ tập trung tại vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bắc Bộ bất ngờ xuất hiện không khí lạnh giữa mùa hè gây mưa to, thời tiết mát mẻ.

Lý giải về đợt không khí lạnh tác động tới miền Bắc những ngày cuối tháng 5 trên tờ Sk&ĐS, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đây không phải đợt không khí lạnh bất thường.

Cũng theo ông Hưởng, tháng 5 là giai đoạn chuyển mùa, không khí lạnh vẫn ảnh hưởng tới nước ta nhưng cường độ không mạnh.

Không khí lạnh thường liên quan đến biến động của khối khí lạnh ở lục địa Trung Quốc, đẩy xuống phía Nam do sự thay đổi bất thường trong cấu trúc gió mùa và hoàn lưu tầng cao.