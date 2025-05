Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc mát mẻ đến hôm nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 25/5, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, đêm 25/5, khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh được dự báo ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ đến hết ngày 30/5. Thời tiết mát mẻ.

Bắc Bộ bất ngờ xuất hiện không khí lạnh giữa mùa hè, thời tiết se lạnh (Ảnh: SK&ĐS).

Theo phân tích của chuyên gia khí tượng, không khí lạnh trái mùa vào cuối tháng 5 là khá hiếm gặp.

Nguyên nhân xuất hiện không khí lạnh là do biến động của khối khí lạnh ở lục địa Trung Quốc, đẩy xuống phía Nam do sự thay đổi bất thường trong cấu trúc gió mùa và hoàn lưu tầng cao.

Một chuyên gia thời tiết chia sẻ với tờ SK&ĐS rằng, khi nhắc đến không khí lạnh, nhiều người thường nghĩ ngay đến rét, cho rằng cứ có không khí lạnh là trời sẽ lạnh, nhưng thực tế không phải vậy. Không khí lạnh vẫn tồn tại quanh năm, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đủ mạnh để ảnh hưởng đến đất liền nước ta.