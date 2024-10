Tín Hưng Investment đối tác phân phối chiến lược dự án Ixora Ho Tram By Fusion

Tín Hưng Investment - Đại lý phân phối Ixora Ho Tram By Fusion



Kể từ khi thành lập, Tín Hưng Investment đã khẳng định được uy tín và năng lực thông qua việc phân phối thành công nhiều dự án lớn như Vinhomes Grand Park, Masteri Centre Point, LUMIÈRE Boulevard, WestGate, Ixora Ho Tram By Fusion,.... Bên cạnh đó, với sự hợp tác chiến lược cùng Joyoung Universal Group – Tập đoàn bất động sản hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) đã giúp Tín Hưng Investment phát triển nhanh chóng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu không chỉ trở thành đối tác phân phối bất động sản uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, mà còn trở thành đơn vị phát triển bất động sản cao cấp chuyên nghiệp tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nhận được sự tín nhiệm từ chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd, Tín Hưng Investment vinh dự trở thành đối tác phân phối chiến lược dự án Ixora Ho Tram By Fusion. Đây là cơ hội tuyệt vời để Tín Hưng Investment mang đến cho khách hàng những sản phẩm nghỉ dưỡng đẳng cấp bằng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm. Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của công ty luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong việc tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình.

Ixora Ho Tram By Fusion - Một điểm đến, triệu trải nghiệm

Asian Coast Development Ltd (ACDL) là một công ty quốc tế chuyên phát triển các dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp. ACDL, thông qua công ty con sở hữu 100% vốn - Ho Tram Project Company Ltd (HTP), là chủ đầu tư của dự án The Grand Ho Tram tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam. The Grand Ho Tram là khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp quốc tế đang được phát triển theo từng giai đoạn, tọa lạc trên khu đất rộng 164 ha, ven bờ biển nguyên sơ của Hồ Tràm, vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD.

ACDL & HTP được đầu tư & quản lý bởi Lodgis Hospitality, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực quản lý đầu tư khách sạn, đặc biệt đối với khu vực Đông Nam Á. Ixora Ho Tram By Fusion là dự án thành phần thứ 5 mới nhất thuộc thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á The Grand Ho Tram, đây là dự án được đầu tư những tiện ích đẳng cấp của bất động sản nghỉ dưỡng như sân Golf top 35 thế giới The Bluffs, Casino phong cách Las Vegas đầu tiên tại Việt Nam, khách sạn InterContinental, Holiday Inn Resort,…

Liền kề Thành phố Hồ Chí Minh và cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 50km, Ixora Hồ Tràm sở hữu lợi thế hiếm có do thiên nhiên ban tặng với khí hậu nắng ấm quanh năm, một bên là biển Hồ Tràm nguyên sơ được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, một bên là mảng xanh bạt ngàn của rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu hơn 11,000 ha. Các căn hộ khách sạn hay villa tại Ixora đều được thiết kế với không gian mở, đảm bảo công năng, mãn nhãn về thị giác, tối ưu các yếu tố tự nhiên như ánh sáng, gió biển, giúp chủ sở hữu kết nối với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ixora còn tạo nên sự khác biệt bởi tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp châu Âu từ Fusion Hotel Group - thương hiệu quản lý, vận hành khách sạn chuyên nghiệp với độ phủ rộng khắp các thành phố biển nổi tiếng của Thái Lan như Krabi, Phuket, Pattaya và tại Việt Nam như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Vũng Tàu, Phú Quốc và Hồ Tràm. Cộng hưởng vô vàn yếu tố của một sản phẩm đẳng cấp 5 sao quốc tế, thị trường tiềm năng và năng lực triển khai chuyên nghiệp, Ixora Ho Tram By Fusion chắc chắn sẽ là một ngôi nhà nghỉ dưỡng lý tưởng và là kênh đầu tư sinh lời vượt trội dành cho các khách hàng.

Cần tư vấn về dự án Ixora Ho Tram By Fusion vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Tín Hưng Investment

Địa chỉ: Số 37 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0888 33 66 77

Email: tinhung.investment@gmail.com

Website: https://www.tinhungpro.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tinhunginvestment