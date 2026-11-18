Trưa và chiều nay 18/11, không khí lạnh tác động tới khu vực biên giới nước ta. Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 27-30°C.

Dự báo viên Ngọc Linh, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh.

“Ngay khi không khí lạnh ảnh hưởng, trời sẽ chuyển rét, nhiệt độ ở các khu vực này giảm nhanh xuống ngưỡng 16-19°C, một số nơi ở vùng núi, nhiệt độ giảm sâu hơn xuống dưới 15°C và có khả năng xảy ra rét đậm. Nền nhiệt ngày mai 19/11 ở các khu vực này cũng chỉ dao động quanh ngưỡng 19-22°C”, dự báo viên Ngọc Linh thông tin.

Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển mưa rét. (Ảnh minh hoạ)

Ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh sẽ có mưa trên diện rộng, vài nơi sẽ có mưa vừa, mưa to trong đêm nay, sau đó mưa giảm dần.

Sang ngày mai, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài tác động gây thời tiết chuyển lạnh ở khu vực này, không khí lạnh còn có khả năng gây ra mưa lớn diện rộng ở các địa phương này.

Đợt mưa lớn này có thể kéo dài đến đêm 21/11 với tổng lượng mưa lên đến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trên biển, từ chiều tối và tối 18/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.