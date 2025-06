Tin mưa dông ở hai miền Bắc - Nam và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Video: Dự báo thời tiết ngày 17/6

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Ngày 17/6, thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt, trong khi Trung Bộ tiếp tục hứng chịu nắng nóng diện rộng thì Tây Nguyên và Nam Bộ lại đón mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng sớm nay. Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm.

Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong khung thời gian từ 19h ngày 16/6 đến 3h sáng 17/6, nhiều khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ hứng chịu mưa lớn, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi trên 70mm như Yang Nam (Gia Lai) 94,2mm; Tân Tiến (Bình Phước) 123mm; Bình Nhì (Tiền Giang) 80,4mm; An Phú ( TP.HCM) 78,2mm…

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc và miền Nam nhiều ngày hứng mưa dông. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo trong ngày và đêm nay 17/6, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào rải rác, có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm. Thời điểm mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối, có thể xảy ra dông sét, gió giật mạnh, nguy cơ cao gây ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Trong khi đó, Bắc Bộ hôm nay tiếp tục ghi nhận những cơn mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15–30mm, có nơi trên 60mm, chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm. Trong đó, vùng núi khả năng mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Trạng thái thời tiết này nguy cơ tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 18/6 đến ngày 26/6, mưa rào và dông vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ, tuy nhiên chỉ xuất hiện rải rác vài nơi. Vào chiều tối và đêm, vùng núi và trung du sẽ là tâm điểm của những đợt mưa dông, cục bộ mưa to. Trong đó, hai ngày 18-19/6, Bắc Bộ khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ vào ban ngày, nhiệt độ có nơi vượt ngưỡng 35°C, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ở miền Trung, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng tiếp tục bủa vây trong ngày 17/6. Nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi vượt ngưỡng 37°C khiến bầu không khí trở nên oi bức, khô nóng. Người dân khu vực này tiếp tục phải đối mặt với nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày kèm theo độ ẩm thấp, làm tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan khí tượng, nắng nóng tại Trung Bộ xu hướng dịu dần từ 20/6, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt, sản xuất. Dù vậy, người dân không nên chủ quan, bởi thời tiết chuyển biến thất thường có thể mang đến những đợt mưa dông bất chợt đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông vào chiều tối và tối được dự báo duy trì trong nhiều ngày tới. Trong đó, từ ngày 19 đến 22/6, khu vực này tiếp tục mưa rào rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay thời tiết Hà Nội nhiều mây, ngày có nắng nhưng không quá gắt, chiều tối và tối có lúc xuất hiện mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Thời tiết duy trì trạng thái dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và giao thông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-27°C, cao nhất 31-33°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo sang ngày mai 18/6, thời tiết Hà Nội có phần biến động hơn. Mưa rào và dông trở thành hình thái chủ đạo trong ngày, đặc biệt vào chiều tối. Nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ, cao nhất có thể chạm mốc 34°C. Ban đêm, thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 27°C. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết đi kèm như sấm sét, gió giật trong cơn dông.

Ngày 19/6, trời chuyển tạnh ráo, nhiều mây nhưng không mưa. Nhiệt độ tiếp tục ổn định ở ngưỡng cao, cao nhất trong ngày khoảng 34°C, trong khi nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên 28°C. Tuy không còn mưa, nhưng nền nhiệt cao kèm độ ẩm lớn có thể tạo cảm giác oi bức, đặc biệt vào giữa trưa và đầu giờ chiều.

Từ 20 đến 26/6, thời tiết Hà Nội tương đối dễ chịu. Trời có mây, phổ biến không mưa, nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động khoảng 31-32°C - giảm so với những ngày trước đó. Ban đêm, tiết trời dịu mát rõ rệt khi nhiệt độ giảm về ngưỡng thấp nhất 25-26°C. Đây được xem là giai đoạn thời tiết thuận lợi, ít biến động, thích hợp cho các hoạt động sinh hoạt, làm việc và du lịch của người dân ở khu vực này.