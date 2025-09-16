Tin quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

Sáng 15-9 (theo giờ địa phương), tại London, Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao hợp tác của LSE và FTSE Russell với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời cập nhật tình hình phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ sự cảm ơn tới LSE, tổ chức xếp hạng FTSE Russell và cá nhân bà Julia Hoggett, ông David Sol, cùng các đồng nghiệp đã đồng hành cùng Việt Nam trong việc cải cách thị trường, cải thiện các tiêu chí để đáp ứng yêu cầu nâng hạng của TTCK Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ thông tin với bà Julia Hoggett, Bộ trưởng cho biết trong chuyến công tác này, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cũng sẽ có buổi làm việc trực tiếp với FTSE Russell để trao đổi các vấn đề nâng hạng TTCK Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại London vào phiên làm việc sáng 16-9 để thông tin tới các nhà đầu tư tại thị trường tài chính London về thị trường tài chính Việt Nam một cách đầy đủ nhất.

Đoàn lãnh đạo Việt Nam tại buổi làm việc

Bên cạnh thông tin chung về tình hình kinh tế, về TTCK, Bộ trưởng cho biết đến cuối tháng 8-2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 352 tỉ USD, tương đương 79,5% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có một số phiên giá trị giao dịch trên 3 tỉ USD. Tính từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt hơn 1,1 tỉ USD/phiên, nằm trong nhóm sôi động hàng đầu khu vực ASEAN.

Bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc, LSE cảm ơn Bộ trưởng và đoàn công tác đã dành thời gian thăm và làm việc tại sở và nhận thông tin tích cực từ TTCK Việt Nam.

Bộ Trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận quà là biểu tượng LSE từ bà Julis Hoggett

Bà Julia Hoggett đã chia sẻ về hoạt động của LSE, đồng thời trao đổi về sáng kiến hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK như: Hợp tác giữa FTSE Russell và UBCKNN nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu chí nâng hạng; Ký kết MOU nhằm hợp tác phát triển chỉ số giữa VNX và FTSE Russell;…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tập trung để triển khai các giải pháp để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE Russell. "Chúng tôi đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ với việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào TTCK Việt Nam" – Bộ trưởng cho hay.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn Việt Nam với LSE do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE trong thời gian tới. Theo đó, Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát thị trường, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững... Việt Nam cũng quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững…

Bộ trưởng cũng đề nghị thúc đẩy các chương trình xúc tiến đầu tư chung, các hoạt động quảng bá để xây dựng, kết nối sâu sắc hơn giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Vương quốc Anh và châu Âu.

Việt Nam mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo, nâng cao nhận thức thị trường, tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực tài chính, chứng khoán và ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech, AI, Blockchain) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.

Bộ trưởng tin tưởng với sự hợp tác chặt chẽ, sự đồng hành và hỗ trợ từ LSE, TTCK Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, cũng như khu vực và thế giới.

Bà Julia Hoggett thống nhất cao và tin tưởng vào sự phát triển của TTCK Việt Nam. Bà khẳng định LSE sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi. Bà kỳ vọng sự hợp tác 2 bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một "cửa ngõ" hiệu quả để TTCK Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới.

Đồng thuận về sự cải cách, đổi mới là không ngừng, cuối buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đều thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên nhiều phương diện, từ đó, hỗ trợ cho TTCK Việt Nam thu hút ngày càng nhiều hơn dòng vốn đầu tư quốc tế, trong đó những nỗ lực cải cách hiệu quả của Việt Nam thời gian qua về nâng hạng được FTSE Russell ghi nhận cũng là góp phần cho mục tiêu đó.