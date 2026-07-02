Tin rất vui: Quốc gia tiếp tục miễn phí visa cho khách Việt Nam, bay thẳng chỉ hơn 4 tiếng

Nhu cầu đi du lịch, công tác nước ngoài của người Việt ngày càng tăng. Bởi vậy, những thông tin liên quan đến visa, chi phí làm hồ sơ hay điều kiện nhập cảnh luôn nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt với các điểm đến quen thuộc ở châu Á.

Mới đây, Hàn Quốc có động thái được xem là tin vui với du khách Việt Nam khi tiếp tục gia hạn chính sách miễn lệ phí xin visa cho khách du lịch theo đoàn đến hết năm 2026.

Theo Tuổi Trẻ dẫn Korea Herald, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 1/7 thông báo sẽ gia hạn chính sách miễn lệ phí xin thị thực đối với khách du lịch theo đoàn từ 6 quốc gia đến hết ngày 31/12/2026. Các quốc gia trong diện áp dụng gồm Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Mức lệ phí được miễn là 23.000 won, tương đương khoảng 15 USD.

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Tuy nhiên, du khách cần hiểu đúng: đây là chính sách miễn lệ phí xin visa cho khách đoàn, không phải miễn visa hoàn toàn cho mọi khách Việt đi Hàn Quốc. Người đi vẫn cần thực hiện thủ tục theo diện phù hợp, thường thông qua công ty du lịch tổ chức đoàn.

Miễn lệ phí visa đoàn, không có nghĩa hồ sơ 0 đồng

Chính sách miễn lệ phí visa đoàn được Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục thúc đẩy phục hồi du lịch quốc tế. Với khách Việt, khoản phí được miễn không quá lớn nếu tính trên từng cá nhân, nhưng khi tính theo cả đoàn hoặc tour trọn gói, đây vẫn là yếu tố giúp giảm chi phí đầu vào.

Điều này có thể tạo điều kiện để các công ty lữ hành xây dựng sản phẩm tour Hàn Quốc cạnh tranh hơn, nhất là vào các mùa cao điểm như thu lá vàng, đông trượt tuyết hoặc dịp Tết.

Dù vậy, du khách vẫn nên kiểm tra kỹ các khoản phí phát sinh khác. Theo Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc tại TP.HCM, phí dịch vụ tại trung tâm là 390.000 đồng/người; phí bưu gửi nhận kết quả là 60.000 đồng trong TP.HCM và 80.000 đồng ngoài TP.HCM. Phí lãnh sự với một số diện visa khác cũng được niêm yết riêng tùy loại hồ sơ.

Ảnh minh hoạ

Nói cách khác, chính sách mới giúp khách đoàn Việt Nam được miễn khoản lệ phí visa do phía Hàn Quốc áp dụng, nhưng không đồng nghĩa toàn bộ quá trình làm hồ sơ là 0 đồng.

Bay thẳng chỉ hơn 4 tiếng, nhiều lựa chọn từ Việt Nam

Một trong những lý do Hàn Quốc luôn là điểm đến hút khách Việt là đường bay thuận tiện. Hiện từ Việt Nam, du khách có thể bay thẳng đến Hàn Quốc từ nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang/Cam Ranh và Phú Quốc.

Vietnam Airlines hiện niêm yết các chặng bay đến Hàn Quốc như Hà Nội - Seoul, TP.HCM - Seoul và TP.HCM - Busan. Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không của Hàn Quốc và Việt Nam cũng khai thác các đường bay thẳng kết nối Seoul, Busan, Daegu với những thành phố du lịch lớn của Việt Nam.

Đáng chú ý, một số chặng bay từ miền Trung sang Hàn Quốc có thời gian chỉ hơn 4 tiếng. Dữ liệu từ FlightsFrom cho thấy chặng Đà Nẵng - Seoul/Incheon có thời gian bay khoảng 4 giờ 05 phút đến 4 giờ 55 phút, với nhiều hãng khai thác như Korean Air, Jeju Air, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Asiana Airlines, T’way Air… Skyscanner cũng ghi nhận chặng Đà Nẵng - Incheon có thời gian bay thẳng trung bình khoảng 4 giờ 35 phút.

Ảnh Vietjet Air

Với thời gian bay ngắn, chênh lệch múi giờ chỉ 2 tiếng và lịch bay dày, Hàn Quốc phù hợp cả với du khách đi tour 4-5 ngày, nhóm gia đình, bạn trẻ hoặc khách lần đầu đi nước ngoài.

Đến Hàn Quốc nên trải nghiệm gì?

Với khách Việt đi Hàn Quốc lần đầu, Seoul gần như là lựa chọn dễ đi nhất. Du khách có thể tham quan cung Gyeongbokgung, thuê hanbok chụp ảnh, dạo làng cổ Bukchon Hanok, mua sắm ở Myeong-dong, Hongdae, Seongsu-dong hoặc ngắm thành phố từ N Seoul Tower. Theo VisitKorea, Gyeongbokgung được xây năm 1395, là cung điện chính của triều Joseon và được xem là cung điện lớn, đẹp nhất trong 5 cung điện lớn ở Seoul.

Nếu muốn đổi không khí, Busan là điểm đến phù hợp với biển, hải sản và các không gian trẻ trung. Gamcheon Culture Village là một trong những điểm check-in nổi tiếng, với các con hẻm được trang trí bằng tranh tường và tác phẩm điêu khắc nhiều màu sắc.

Với du khách thích thiên nhiên, Jeju là lựa chọn nổi bật. Seongsan Ilchulbong trên đảo Jeju là nón núi lửa cao khoảng 180m, hình thành do hoạt động magma dưới biển hơn 5.000 năm trước, nổi tiếng với khung cảnh bình minh và miệng núi lửa lớn trên đỉnh.

Vào mùa đông, nhiều du khách Việt cũng chọn các tour kết hợp Seoul - Nami Island - khu trượt tuyết ở Gangwon để trải nghiệm tuyết, điều hiếm có với khách đến từ khí hậu nhiệt đới.