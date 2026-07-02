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Quốc gia bí mật đặt mua số lượng lớn tên lửa hành trình JSM của châu Âu

| | Tài chính quốc tế

Tên lửa hành trình JSM là phiên bản đặc biệt của tên lửa chống hạm NSM, có khả năng tấn công đa dạng mục tiêu.

Quốc gia bí mật đặt mua số lượng lớn tên lửa hành trình JSM của châu Âu- Ảnh 1.

Tập đoàn KONGSBERG của Na Uy sẽ cung cấp tên lửa hành trình JSM (Joint Strike Missile) cho một khách hàng được giữ bí mật.

Nhà sản xuất thông báo đã ký kết hợp đồng trị giá 4,7 tỷ kroner Na Uy (khoảng 472 triệu USD). Đối tác mới này trở thành quốc gia thứ sáu mua tên lửa JSM cho phi đội máy bay chiến đấu của mình.

Trước đó, tập đoàn này đã tiết lộ danh sách khách hàng của tên lửa JSM, loại đạn dẫn đường chính xác nói trên đã được Na Uy, Nhật Bản, Úc, Mỹ và Đức lựa chọn.

Quốc gia bí mật đặt mua số lượng lớn tên lửa hành trình JSM của châu Âu- Ảnh 2.

Tên lửa JSM sẽ nâng cao khả năng tấn công cho nhiều dòng tiêm kích được trang bị chúng.

JSM là tên lửa tấn công thế hệ thứ năm được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại. Nó được phát triển dựa trên tên lửa NSM phóng từ tàu chiến.

Phiên bản dành cho máy bay, giống như biến thể cơ sở, có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển, biến vũ khí này thành một phương tiện hủy diệt đa năng.

Tầm bay được công bố của tên lửa JSM đạt tới 350km, đầu đạn nặng 120kg, tổng khối lượng của đạn 416kg, chiều dài 4m, đường kính 480mm.

Máy bay chiến đấu F-16 C/D đã được chứng nhận đầy đủ để sử dụng tên lửa JSM. Việc tích hợp với tiêm kích F-35A bắt đầu vào tháng 7/2018.

JSM được trang bị hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ tiên tiến để tận dụng tối đa các đặc điểm địa hình trên biển và trên đất liền.

Tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường có độ chính xác cao và quỹ đạo bay ở độ cao thấp. Việc nhận diện mục tiêu tự động được thực hiện bởi đầu dò hồng ngoại tối tân với chức năng hiển thị hình ảnh.

Theo Militarnyi

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

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