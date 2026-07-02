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Chính trị gia Phần Lan cảnh báo châu Âu đang vượt ‘lằn ranh đỏ’

| | Tài chính quốc tế

Chính trị gia Phần Lan cảnh báo châu Âu đang vượt ‘lằn ranh đỏ’

Một chính trị gia Phần Lan cho rằng ngày càng nhiều quốc gia can dự sâu vào xung đột Nga - Ukraine, đồng thời đưa ra cảnh báo về hệ lụy.

Chính trị gia Phần Lan cảnh báo châu Âu đang vượt ‘lằn ranh đỏ’- Ảnh 1.

Ngày càng nhiều quốc gia đang bị cuốn vào cuộc xung đột về phía Ukraine để đối đầu với Nga. Đây là nhận định được ông Armando Mema, thành viên đảng Freedom Alliance của Phần Lan, đưa ra ngày 1/7.

Trên mạng xã hội X, ông Mema viết: "Ngày càng có nhiều quốc gia can dự sâu hơn vào cuộc xung đột chống lại Nga. Các nhà lãnh đạo châu Âu dường như không hiểu những "lằn ranh đỏ" của Nga. Liệu ngày mai họ có được yêu cầu gửi vũ khí hạt nhân cho Ukraine hay không? Họ có định điều quân đội châu Âu tới Ukraine không?"

Theo bài viết, phát biểu của ông được đưa ra sau khi Đan Mạch quyết định dành thêm gói viện trợ quân sự trị giá 670 triệu euro cho Ukraine.

Ông Mema cũng đề cập đến những thay đổi trong luật pháp liên quan đến hạt nhân của Phần Lan. Theo ông, động thái này cho thấy nước này đang chuẩn bị cho việc phát triển vũ khí hạt nhân riêng.

Chính trị gia Phần Lan nhấn mạnh nếu tiếp tục theo đuổi hướng đi này, Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ an ninh quốc gia của mình.

"Thay vì thúc đẩy ngoại giao, các nước châu Âu đang thúc đẩy xung đột. Có vẻ như châu Âu đã quên lịch sử và các cuộc chiến tranh thế giới", ông kết luận.

Cũng trong ngày 1/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo rằng chính quyền Ukraine, dưới sự chỉ đạo của phương Tây, vẫn tiếp tục làm leo thang xung đột và không từ bỏ các nỗ lực lôi kéo những đồng minh thân cận nhất của Nga vào cuộc.

Theo bà Zakharova, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách kích động xung đột leo thang bằng cách tiến hành các hành động mà bà gọi là khủng bố, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và người dân Nga.

Trước đó, ngày 28/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại đại hội của đảng Nước Nga Thống nhất rằng phương Tây đang gây sức ép với Nga vì không thể đánh bại nước này trên chiến trường.

Ông Putin cũng nhấn mạnh lực lượng Ukraine đang rút lui trên mọi hướng và chuyển sang sử dụng các phương thức mà ông gọi là khủng bố.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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