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EU cần làm gì để đưa quan hệ với Nga trở lại bình thường?

| | Tài chính quốc tế

Một nhà ngoại giao cấp cao Nga mới đây tiết lộ những điều Liên minh châu Âu (EU) cần làm để có thể đưa quan hệ với Nga trở lại bình thường.

EU cần làm gì để đưa quan hệ với Nga trở lại bình thường?- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova.

"Việc EU từ bỏ chính sách chống Nga là một yêu cầu cần thiết nhưng sẽ không đủ để ổn định quan hệ giữa hai bên.

Trên thực tế, điều đó có nghĩa là Brussels và các thủ đô châu Âu khác phải chấm dứt mọi hành động không thân thiện chống lại đất nước chúng ta, bao gồm cả những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ và làm suy yếu sự ổn định kinh tế - xã hội của chúng ta.

Họ cũng phải xem xét lại chính sách chống Nga của mình, và tất nhiên cả lời lẽ của họ, đặc biệt là trong bối cảnh các tuần lễ "Không có ngôn từ thù hận".

Nói một cách chính xác, đây là những điều kiện cần phải đáp ứng để khởi động quá trình bình thường hóa, hoặc ít nhất là ổn định, quan hệ giữa chúng ta với EU", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một cuộc họp báo hôm 1/7.

Theo nhà ngoại giao này, Nga đã tính đến chính sách thù địch của phương Tây đối với Nga trong kế hoạch dài hạn của mình.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga, châu âu

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