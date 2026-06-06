Tin rất vui: Từ đúng hôm nay 6/6, người trên 60 tuổi trên cả nước được giảm giá thêm 1 dịch vụ

Từ ngày 6/6/2026, Vietnam Airlines chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website của hãng. Đây là thông tin đáng chú ý với nhiều gia đình có ông bà, cha mẹ thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không để thăm thân, du lịch, khám chữa bệnh hoặc về quê.

Theo chính sách được Vietnam Airlines công bố, hành khách quốc tịch Việt Nam từ 60 tuổi trở lên, tính theo ngày khởi hành chặng bay đầu tiên, được hưởng ưu đãi giảm 15% giá vé cho các chuyến bay nội địa Việt Nam do Vietnam Airlines khai thác. Ưu đãi áp dụng trên hành trình nội địa Việt Nam với một số hạng đặt chỗ phổ thông, gồm Phổ thông linh hoạt, Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm theo điều kiện của hãng.

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Điểm cần lưu ý là mức giảm này áp dụng trên giá vé, chưa bao gồm các khoản thuế, phí và phụ thu liên quan. Vì vậy, khi đặt vé, hành khách hoặc người thân nên kiểm tra kỹ tổng số tiền thanh toán cuối cùng, điều kiện hạng vé, quy định đổi hoàn và thông tin chuyến bay trước khi xác nhận mua.

Chính sách giảm giá cho người cao tuổi khi đi máy bay cũng có cơ sở từ quy định hiện hành. Theo Nghị định 06/2011/NĐ-CP, người cao tuổi được giảm ít nhất 15% giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng tàu thủy chở khách, tàu hỏa chở khách và máy bay chở khách. Từ quy định chung này, các hãng hàng không xây dựng chính sách cụ thể theo điều kiện khai thác, hạng vé và kênh bán của từng đơn vị.

Điểm mới từ hôm nay 6/6: Có thể đặt vé ưu đãi ngay trên website

Trước đây, để mua vé ưu đãi cho người cao tuổi, hành khách thường phải liên hệ phòng vé hoặc đến điểm bán chính thức để được hỗ trợ, do cần xác thực giấy tờ tùy thân. Từ ngày 6/6, Vietnam Airlines mở rộng chương trình này lên website, giúp việc tiếp cận chính sách trở nên thuận tiện hơn.

Theo hướng dẫn của hãng, khi tìm kiếm chuyến bay trên website Vietnam Airlines, người mua có thể chọn loại hành khách "Người cao tuổi (từ 60 tuổi)" để hệ thống hiển thị mức giá ưu đãi tương ứng. Điều này đặc biệt hữu ích với những gia đình có con cháu hỗ trợ đặt vé cho ông bà, cha mẹ từ xa.

Thay vì phải đến trực tiếp phòng vé, người thân có thể chủ động kiểm tra lịch bay, so sánh giờ khởi hành, lựa chọn hạng vé phù hợp và hoàn tất thao tác đặt vé trực tuyến. Đây là thay đổi nhỏ về thao tác nhưng có thể giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, nhất là với những hành khách lớn tuổi không quen di chuyển nhiều hoặc không sống gần phòng vé chính thức.

Không chỉ giá vé, người cao tuổi còn có thể được hỗ trợ khi ra sân bay

Bên cạnh ưu đãi về giá vé, người cao tuổi khi đi máy bay cũng nên tìm hiểu thêm các dịch vụ hỗ trợ tại sân bay và trong chuyến bay, đặc biệt với những trường hợp hạn chế khả năng di chuyển hoặc có vấn đề sức khỏe.

Vietnam Airlines hiện có các dịch vụ hỗ trợ hành khách cần trợ giúp đặc biệt, trong đó có dịch vụ xe lăn. Theo thông tin từ hãng, các dịch vụ xe lăn như xe lăn trên sân đỗ, xe lăn lên xuống máy bay, xe lăn trên khoang hành khách được cung cấp miễn phí theo điều kiện phục vụ. Xe lăn cá nhân của hành khách cũng có thể được vận chuyển miễn phí ngoài tiêu chuẩn hành lý miễn cước.

Đối với người cao tuổi đi cùng gia đình, việc đăng ký hỗ trợ từ sớm sẽ giúp hành trình thuận lợi hơn, nhất là tại những sân bay lớn, nơi khoảng cách di chuyển từ quầy làm thủ tục đến cửa ra máy bay có thể khá xa. Nếu hành khách gặp khó khăn khi đi lại, cần hỗ trợ lên xuống máy bay hoặc cần người đi cùng chăm sóc, gia đình nên liên hệ hãng bay trước chuyến đi để được hướng dẫn cụ thể.

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Trong một số trường hợp có vấn đề sức khỏe, hành khách có thể cần giấy xác nhận y tế hoặc người đi cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của hãng. Đây là điều các gia đình cần đặc biệt lưu ý nếu người cao tuổi có bệnh nền, mới phẫu thuật, cần dùng thiết bị y tế hoặc cần hỗ trợ đặc biệt trong suốt hành trình.