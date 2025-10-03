Tin "việc nhẹ lương cao", thiếu niên 15 tuổi từ Bắc Ninh đang tìm cách sang Campuchia

Chiều 2-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa giải cứu thành công cháu bé 15 năm tuổi ở tỉnh Bắc Ninh bị đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ qua Campuchia.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 1-10, Đồn Công an Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài nhận được tin báo của người dân về việc gần khu vực cửa khẩu xuất hiện thiếu niên lạ mặt đang tìm cách sang Campuchia làm việc.

Người thân tiếp nhận cháu L. (ảnh Công an Tây Ninh).

Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu nhanh chóng cử tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, đưa em L.T.L. (SN 2010, ngụ phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) về.

Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài lập tức liên hệ với gia đình cháu L.

Đến sáng 2-10, người thân của cháu L. có mặt tại trụ sở đơn vị và đưa em trở về nhà an toàn. Sau đó, gia đình cháu L. gửi thư cảm ơn cán bộ chiến sĩ đã sự kịp thời phối hợp, giúp nạn nhân thoát khỏi cạm bẫy của tội phạm dụ dỗ lao động trái phép.