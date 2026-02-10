Tin vui cho hàng triệu hành khách đi máy bay thời gian tới

Thời gian chuyến bay bị tính là chậm chuyến được rút ngắn

Dự thảo Nghị định nêu rõ, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian khởi hành theo Lịch bay căn cứ.

Theo dự thảo, lịch bay căn cứ là lịch bay công bố của người vận chuyển để đặt chỗ, bán vé cho hành khách, phiên bản cập nhật đến thời điểm 15h (giờ Hà Nội - thời điểm chốt dữ liệu) của ngày hôm trước ngày dự kiến khai thác.

Dữ liệu của Lịch bay này phải được chuyển vào hệ thống dữ liệu của Người khai thác cảng hàng không và giờ khởi hành dự kiến theo lịch bay này phải được hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay (FID) tại cảng hàng không tại cột giờ dự kiến cất cánh theo lịch bay (STD). Lịch bay này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của người vận chuyển để hành khách có thể tiếp cận được đối với các chuyến bay nội địa.

Trong khi đó, tại quy định hiện hành, cụ thể tại Điều 145 Luật HKDDVN và Điều 2 Thông tư 14/2015/TT-BGTVT, chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế muộn trên 4 tiếng so với thời gian khởi hành theo kế hoạch trong lịch bay căn cứ.

Đề xuất chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên phải hoàn vé

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trường hợp chậm chuyến như sau:

Thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị chậm.

Cập nhật thời gian dự kiến khởi hành mới trên màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại cảng hàng không với tần suất ít nhất 30 phút/1 lần.

Đối với chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên

Phục vụ ăn và uống hoặc phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. (1)

Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian khởi hành phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách khi hành khách có yêu cầu. (2)

Đối với chuyến bay chậm từ 03 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ:

Thực hiện theo quy định nêu trên. (3)

Hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng trong trường hợp hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian khởi hành phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác theo quy định (2) nêu trên.

Đối với chuyến bay chậm trên 04 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ: (4)

Thực hiện theo quy định như đối với chuyến bay chậm từ 03 giờ trở lên nêu trên.

Đồng thời, bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay theo quy định.

Đối với chuyến bay chậm từ 06 giờ trở lên , người vận chuyển có nghĩa vụ thực hiện theo quy định như đối với chuyến bay chậm trên 04 giờ trở lên nêu trên trừ trường hợp hành khách yêu cầu hoàn vé, người vận chuyển phải bố trí nơi ở phù hợp: (5)

Thời gian chậm từ 06 giờ trở lên (từ 07h00 đến trước 22h00) phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không.

Thời gian chậm 06 giờ trở lên (từ 22h00 hôm trước đến trước 07h00 ngày hôm sau) phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách.

Các quy định tại điểm (1), (3), (4) và (5) nêu trên áp dụng cho hành khách có vé đã xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không.

Được biết, để hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho hồ sơ xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định về vận tải hàng không.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc góp ý gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Vận tải và An toàn giao thông); Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: [email protected] ) trước ngày 16/2/2026 để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Nghị định.