Một hộ kinh doanh có tới 5-10 tài khoản ngân hàng: Chuyên gia Thuế ra khuyến cáo về kê khai thuế

Một hộ kinh doanh có tới 5-10 tài khoản ngân hàng: Chuyên gia Thuế đã ra khuyến cáo về kê khai thuế

Việc xóa bỏ thuế khoán và chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang phương pháp thuế kê khai đang khiến không ít tiểu thương lo ngại. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, nếu hiểu đúng và làm đúng, chính sách thuế mới không những không làm tăng gánh nặng, mà còn giúp nhiều hộ kinh doanh nộp thuế thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Chia sẻ tại talkshow "Hành trang cho tiểu thương chuyển đổi thuế và quản lý thu chi" được thực hiện bởi Tuổi Trẻ & Techcombank, bà Cúc nhấn mạnh: Chuyển đổi thuế là một bước đi tất yếu nhằm minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, nhưng Nhà nước cũng đã thiết kế chính sách theo hướng "nuôi dưỡng nguồn thu", tạo dư địa để hộ kinh doanh thích ứng dần.

Theo Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, khi thuế khoán bị bãi bỏ, việc đầu tiên hộ kinh doanh cần làm là đăng ký chuyển từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai.

Một trong những điểm mới quan trọng nhất của chính sách thuế hiện hành, theo bà Cúc, là ngưỡng doanh thu miễn thuế được nâng lên tới 500 triệu đồng/năm.

Cụ thể, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 500 triệu đồng/năm sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT). Không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Bà Cúc lấy ví dụ về một hộ kinh doanh thương mại có doanh thu 800 triệu đồng/năm.

Theo cách tính mới: Thuế VAT: 800 triệu × 1% = 8 triệu đồng, thuế TNCN: 500 triệu đồng đầu tiên được miễn thuế. Phần còn lại 300 triệu × 0,5% = 1,5 triệu đồng. Tổng số thuế phải nộp chỉ khoảng 9,5 triệu đồng/năm.

"Rõ ràng, nếu so với cách tính thuế khoán trước đây, số thuế này giảm đi rất nhiều”, bà Cúc khẳng định.

Một điểm khiến nhiều tiểu thương lo lắng là yêu cầu xuất hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam: Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/năm chưa bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử. Chỉ từ doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở lên, hộ kinh doanh mới bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền

Bà Cúc thừa nhận, trong giai đoạn đầu, việc áp dụng hóa đơn điện tử có thể gây khó khăn, đặc biệt là với người lớn tuổi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, từ phần mềm đơn giản đến xuất hóa đơn bằng giọng nói, giúp tiểu thương thao tác dễ dàng hơn.

Khi thực hiện thuế kê khai, bắt buộc phải có một tài khoản riêng để hạch toán doanh thu

Theo phân nhóm doanh thu, chính sách thuế cho phép hộ kinh doanh linh hoạt lựa chọn phương án nộp thuế.

Cụ thể, doanh thu trên 500 triệu đến dưới 3 tỷ đồng/năm: Có thể nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu (VAT 1%, TNCN 0,5%), thuế thu nhập cá nhân được trừ đi 500 triệu. Bên cạnh đó, hộ kinh doanh có thể chọn xử lý doanh thu trừ chi phí, khoản còn lại coi như là lãi, phần lãi chịu thuế là 15% trên phần lãi đó.

Với hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng/năm: Bắt buộc thực hiện sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ. Thuế tính trên lợi nhuận, với thuế suất 17%; Doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm: Thuế suất áp dụng 20% trên lợi nhuận

Một lưu ý đặc biệt được bà Nguyễn Thị Cúc nhấn mạnh là quản lý dòng tiền.

“Hiện nay, một hộ kinh doanh có tới 5–10 tài khoản ngân hàng nhưng khi thực hiện thuế kê khai, bắt buộc phải có một tài khoản riêng để hạch toán doanh thu – chi phí kinh doanh”, bà Cúc lưu ý.