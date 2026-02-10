Đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 9/2 về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm "mọi người, mọi nhà đều có Tết", "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đồng thời, cần theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động.

Cùng với đó, cần tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các cán bộ lão thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm tặng quà đúng đối tượng, đầy đủ chế độ, công khai, minh bạch.

Thủ tướng cũng lưu ý về việc chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án có phương án hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, chu đáo cho công nhân, người lao động ở lại làm việc trên công trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Phối hợp với các doanh nghiệp tăng cường tổ chức các chương trình giảm giá, khuyến mãi.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu có nhu cầu tăng cao vào dịp Tết.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương kịp thời xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân, không để người dân bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt và tại các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Nội dung quan trọng khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải; bố trí đầy đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do thiếu xe.