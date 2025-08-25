Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui cho người dân đi xem duyệt binh 2/9 ở khu vực Liễu Giai: Lotte tặng miễn phí 4000 phần quà

25-08-2025 - 14:40 PM | Sống

Trong 2 ngày 30/8 và 2/9, người dân theo dõi chương trình duyệt binh, diễu binh tại khu vực Liễu Giai có thể nhận những phần quà miễn phí tại Trạm tiếp sức Lotte.

Nhân dịp kỉ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9, các đơn vị thành viên tại Lotte Center Hanoi gồm Lotte Department Store, Lotte Mart và Lotte Center Hanoi, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Giảng Võ và Đoàn Thanh Niên phường Giảng Võ, tổ chức Trạm Tiếp Sức Lotte nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham dự, theo dõi chương trình duyệt binh, diễu binh tại khu vực Liễu Giai.

Tin vui cho người dân đi xem duyệt binh 2/9 ở khu vực Liễu Giai: Lotte tặng miễn phí 4000 phần quà- Ảnh 1.

Ảnh: LOTTE Department Store Vietnam

Tại Trạm Tiếp Sức, người dân được nhận miễn phí những vật dụng thiết yếu gồm: nước uống đóng chai, áo mưa, cờ và quạt cầm tay tiện dụng. Những món quà nhỏ này tuy đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết Hà Nội những ngày này có lúc nắng gắt, có lúc mưa rào. Cụ thể Trạm Tiếp Sức chuẩn bị các phần quà miễn phí bao gồm: 1000 lá cờ cầm tay, 1000 chiếc quạt tiện dụng, 2000 chai nước.

Hoạt động sẽ diễn ra vào hai khung thời gian: Ngày 30/8/2025 (ngày duyệt binh) và 2/9/2025 (ngày Quốc khánh) tại Quảng trường Lotte Center Hanoi, số 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Hà Nội.

Thông qua hoạt động này, Lotte Department Store và các đơn vị thành viên mong muốn mang đến những hỗ trợ thiết thực, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, an toàn và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Có tin vui với người dân đến Hà Nội dịp Quốc khánh: miễn phí dịch vụ này từ 30/8 đến 2/9

Ngọc Mai

