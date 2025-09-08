Tin vui cho người trúng vé số, nhận thừa kế

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, các khoản thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế hoặc quà tặng đều phải nộp thuế 10% trên phần vượt 10 triệu đồng.

Tại dự thảo tờ trình dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế của nhiều khoản thu nhập nhằm đồng bộ với điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và ngưỡng doanh thu nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Cá nhân nhận thừa kế hoặc quà tặng sẽ được miễn thuế đối với 20 triệu đồng . Số tiền vượt trên 20 triệu đồng sẽ chịu thuế suất 10%.

Cụ thể, cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán (Vietlott) hoặc xổ số kiến thiết sẽ nộp 10% thuế trên phần vượt 20 triệu đồng, thay vì 10 triệu đồng như hiện nay. Ví dụ, một người trúng 120 triệu đồng sẽ chỉ nộp thuế trên 100 triệu đồng, còn 20 triệu đồng được miễn.

Tương tự, cá nhân nhận thừa kế hoặc quà tặng cũng được miễn thuế với 20 triệu đồng đầu tiên. Số tiền vượt mức này sẽ chịu thuế suất 10%.

Với thu nhập từ bản quyền, mức thuế suất là 5% trên phần thu nhập vượt 20 triệu đồng. Như vậy, cá nhân có thu nhập từ bản quyền sẽ được miễn thuế cho phần 20 triệu đồng.

Dự thảo còn bổ sung quy định đối với cá nhân có thu nhập từ sản phẩm và nội dung số (giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số). Nhóm này sẽ phải nộp 5% trên doanh thu.

Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, mức thuế suất áp dụng là 5% trên lợi nhuận. Cổ tức bằng tiền mặt từ cổ phiếu hay lãi từ trái phiếu doanh nghiệp đều được coi là lợi nhuận và chịu mức thuế này.