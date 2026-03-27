Tin vui dịp lễ: Từ 25/4, khách Việt được hưởng miễn phí toàn bộ dịch vụ hiếm có này

Kỳ nghỉ lễ đang đến rất gần, và nếu bạn vẫn còn đang lăn tăn chưa biết đi đâu để vừa có trải nghiệm độc lạ vừa tiết kiệm chi phí, thì đây chắc chắn là thông tin không thể bỏ qua. Bắt đầu từ ngày 25/4 tới 28/4, một địa điểm du lịch văn hóa hàng đầu cả nước sẽ chính thức mở cửa tự do đón khách vào ban đêm, kèm theo đó là hàng loạt hoạt động cung đình vô cùng hoành tráng mà ngày thường hiếm ai có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn.

Cụ thể, từ ngày 25/4 đến hết ngày 28/4/2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ triển khai chương trình mở cửa miễn phí tham quan Đại Nội Huế vào các buổi tối. Bắt đầu từ 20 giờ mỗi ngày, toàn bộ khu vực hoàng cung rực rỡ ánh đèn sẽ chào đón du khách mọi miền dạo bước, tận hưởng không gian uy nghiêm và huyền bí của một thời vàng son.

Chỉ tính riêng tiền vé tham quan ban đêm vào ngày thường, mỗi người đã phải bỏ ra 150.000 đồng để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp cung đình rực rỡ. Thử nhẩm tính nhanh, nếu bạn đi cùng gia đình hay hội bạn thân khoảng bốn người, chi phí vé vào cổng đã ngốn mất sơ sơ 600.000 đồng. Nên đối với những ai đang rục rịch lên kế hoạch khám phá dải đất miền Trung trứ danh hay muốn dừng chân nếm trải nhịp sống chậm rãi tại chính vùng đất cố đô, đây đích thị là một món hời vô giá. Việc được ra vào tự do một trong những quần thể kiến trúc đồ sộ bậc nhất cả nước ngay trong khung giờ vàng buổi tối sẽ giúp lịch trình vi vu dịp lễ này thêm phần trọn vẹn và tối ưu chi phí.

Không chỉ đơn thuần là việc mở cửa để mọi người vào ngắm cảnh hay chụp ảnh kỷ niệm, sức hút thực sự giữ chân du khách nằm ở những dịch vụ và hoạt động tái hiện văn hóa hoàng gia hiếm có. Ngay khi bước qua cổng, bạn sẽ được chìm đắm trong không khí trang nghiêm của nghi thức đổi gác, tiếp đó là lễ thiết triều được phục dựng công phu và tế kỳ đạo uy dũng.

Chưa dừng lại ở đó, không gian Đại Nội về đêm còn nhộn nhịp hơn bao giờ hết với phiên chợ hoàng cung rực rỡ sắc màu, nơi mọi người có thể trực tiếp tham gia các trò chơi cung đình đầy lý thú. Những màn trình diễn áo dài thướt tha mang đậm bản sắc dân tộc cũng hứa hẹn sẽ làm say lòng bất kỳ ai ghé thăm. Toàn bộ chuỗi sự kiện quy mô lớn này đều được phục vụ hoàn toàn miễn phí, mang đến một lăng kính chân thực và sống động nhất về di sản văn hóa.

Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế