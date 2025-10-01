Tin vui: Gần 6.000 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông Vinamilk ngay trong tháng 10

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HOSE: VNM) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng (đợt 1) năm 2025.

Theo đó, ngày 17/10/2025 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để Vinamilk chi trả cổ tức với tỷ lệ 28,5% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi 1 cổ phiếu VNM sẽ nhận được 2.850 đồng.﻿ Trong đó, cổ tức còn lại của năm 2024 là 3,5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 là 20%.

﻿Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi gần 5.960 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 24/10/2025.﻿

Như vậy, tổng mức chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 của Vinamilk là 43,5%, tương ứng giá trị lên đến hơn 9.091 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Con số này tương đương 108% lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của công ty trong năm 2024.﻿

Sang năm 2025, Vinamilk tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 4,3% về tổng doanh thu hợp nhất, tương đương 64.505 tỷ đồng và tăng 4,3% về lợi nhuận trước thuế, đạt mức 12.102 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến tối thiểu bằng 50% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất đạt 29.710 tỷ đồng, hoàn thành 46,1% kế hoạch năm; với doanh thu thuần trong nước và nước ngoài đạt lần lượt 23.624 tỷ đồng và 6.035 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNM đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9 ở mức giá 60.000 đồng/cổ phiếu.