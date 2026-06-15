Tin vui: Từ 1/7 , người dân Hà Nội được miễn phí 1 dịch vụ khi di chuyển trên tuyến đường này

Theo báo Đại Đoàn Kết, ngày 15/6, tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu trao đổi về chuyển đổi phương tiện xanh và xe buýt Vành đai 1. Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, quá trình dự thảo 3 lần đối với nghị quyết này là một sự cố gắng để định vị pháp lý. Nếu triển khai theo Chỉ thị số 20, tháng 7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chỉ đạo phải chuyển đổi hệ thống phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng nhiên liệu sạch, đồng nghĩa việc chuyển sang một trạng thái phương tiện xanh, ví dụ như là xe điện. TP Hà Nội đã có những đề án, đối với xe buýt đến năm 2030 sẽ đảm bảo xanh hóa toàn bộ xe buýt, và xe buýt mới là xe buýt điện.

Đối với nhóm chuyển đổi của phương tiện xe máy, ông Tuấn nói đây là việc rất khó. UBND và HĐND hết sức thận trọng trong quá trình nghiên cứu, và đi đến chủ trương cơ chế sẽ miễn toàn bộ cho các hộ nghèo trong khu vực Vành đai 1 và hỗ trợ toàn bộ các điểm xe buýt trong Vành đai 1.

“Cứ trong phạm vi Vành đai 1 sẽ miễn toàn bộ vé xe buýt cho cả nhân dân sử dụng phương tiện trong Vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài Vành đai 1 vào trong Vành đai 1 đi xe buýt của Vành đai 1 sẽ được miễn. Sở Xây dựng trong tháng 6 này sẽ hình thành một hệ thống vé AFC (hệ thống thu phí vé tự động) cho 4-5 tuyến xe buýt trong Vành đai 1 sẽ được miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong Vành đai 1”, ông Tuấn nói.

Qua lấy phiếu ngay sau đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Theo Nghị quyết này, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Đối tượng và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Theo đó, đối tượng là cá nhân thuộc hộ nghèo có đăng ký “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” trên phần mềm quản lý VneID thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm. Mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Đối tượng đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện giao thông xanh nhưng không quá 20 triệu đồng. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ 1 lần tương ứng với 1 xe mô tô, xe gắn máy.

Về chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, UBND TP Hà Nội cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra, cơ quan soạn thảo điều chỉnh chính sách theo hướng miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027. Theo đó, hành khách thực hiện chuyến đi từ trong khu vực Vành đai 1 đến các khu vực khác trên địa bàn thành phố bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) được hưởng chính sách trên.

Bên cạnh đó, Sau khi lấy phiếu, HĐND TP Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội”. Theo đó, Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2 (phường Hoàn Kiếm) từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026. Ở giai đoạn 1, thành phố mong muốn hình thành mô hình và tổ chức hoạt động bước đầu vùng phát thải thấp, nâng cao nhận thức, mức độ sẵn sàng tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá hiệu quả.

Các quy định hạn chế phương tiện được áp dụng theo hướng tuyên truyền, vận động, khuyến khích chuyển đổi. Song song với đó, thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hạ tầng cho việc triển khai khu vực phát thải thấp từ giai đoạn 2. Do đó tại khu vực 1, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ: Cấm toàn bộ xe môtô, xe gắn máy, ôtô các loại từ 19h đến 24h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động 24h/24h.

Giai đoạn 2 mở rộng thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2, 3 (phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam) từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027; giai đoạn 3 mở rộng vùng phát thải thấp toàn Vành đai 1 (khu vực 4) từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029 và duy trì thực hiện từ ngày 1/1/2030 trở đi.