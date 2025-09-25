Tin vui từ UAE: "Ông lớn" G42 muốn bắt tay FPT và Việt Thái làm trung tâm dữ liệu, chủ nhân tháp Burj Khalifa sắp sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạn: Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho dự án, đồng thời mong muốn G42 tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ dữ liệu cho Việt Nam - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại buổi làm việc với ông Ali Al Amine, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn G42, phía doanh nghiệp UAE đã đưa ra đề xuất đầu tư một trung tâm dữ liệu có công suất khoảng 70 MW tại TP.HCM ngay trong giai đoạn đầu.

Đặc biệt, G42 cho biết dự án này có thể được triển khai thông qua việc hợp tác với các đối tác lớn của Việt Nam là FPT và Việt Thái. Đây là một động thái đáng chú ý, cho thấy sự tìm hiểu kỹ lưỡng về thị trường và mong muốn kết hợp với các doanh nghiệp nội địa có tiềm lực.

Phía G42 giới thiệu họ là một mạng lưới thông minh kết nối các doanh nghiệp nhằm xây dựng hạ tầng Trí tuệ nhân tạo (AI) tại UAE và vươn ra quốc tế. Để minh chứng cho năng lực của mình, G42 cho biết hiện đang sở hữu 60% cổ phần tại Khazna Data Centers – trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực, với 30 cơ sở đang vận hành (tổng công suất 268 MW) và 130 MW đang trong quá trình xây dựng.

Khazna Data Centres Dubai

Phản hồi đề xuất này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh sự quan tâm của G42 và khẳng định dữ liệu là yếu tố thiết yếu của nền kinh tế số. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh TP.HCM đã sẵn sàng về quỹ đất và hạ tầng, đồng thời cam kết "sẽ hỗ trợ tối đa cho dự án".

Chính phủ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn G42 sẽ tích cực tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ dữ liệu trong nước.

Chủ đầu tư tháp Burj Khalifa được mời gọi đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Giám đốc điều hành Emaar Properties

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có buổi gặp mặt với Giám đốc điều hành của Emaar Properties, tập đoàn bất động sản lừng danh đứng sau các công trình biểu tượng toàn cầu như tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa và trung tâm thương mại Dubai Mall.

Tại buổi gặp, Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành công của Emaar và cho biết Chính phủ Việt Nam khuyến khích tập đoàn tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là vào dự án Trung tâm tài chính quốc tế mà Việt Nam đang xúc tiến xây dựng. Đây được xem là một lời mời gọi đầu tư chiến lược, nhắm vào một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu thế giới.

Đáp lại, Giám đốc điều hành Emaar cho biết sẽ sớm bố trí một đoàn công tác tới Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu các cơ hội hợp tác và đầu tư.

Việc hai tập đoàn lớn của UAE cùng lúc thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến Việt Nam trong các lĩnh vực trụ cột là hạ tầng số và bất động sản/tài chính cho thấy sức hút ngày càng tăng của thị trường Việt Nam. Đáng chú ý là sự kết nối giữa hai dự án tiềm năng này, khi một trung tâm tài chính quốc tế sẽ cần một nền tảng hạ tầng số vững chắc, điều mà dự án của G42 có thể cung cấp.

G42 là một thế lực trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây, với tiềm lực tài chính được bảo chứng qua các khoản đầu tư tỷ đô từ Microsoft (1,5 tỷ USD) và Silver Lake (800 triệu USD), cùng việc đang quản lý một quỹ đầu tư công nghệ 10 tỷ USD.

Ảnh: burjkhalifa.ae



Trong khi đó, Emaar Properties là một "gã khổng lồ" bất động sản với vốn hóa thị trường khoảng 33,5 tỷ USD, tổng giá trị tài sản ròng đạt 48,3 tỷ USD và doanh thu hàng năm trên 11 tỷ USD. Dấu ấn của Emaar trên bản đồ thế giới được thể hiện qua các công trình biểu tượng như tòa tháp Burj Khalifa và siêu dự án Downtown Dubai trị giá 20 tỷ USD.