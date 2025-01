Tin xấu với nền kinh tế 'đầu tàu' của EU, được dự đoán sẽ suy thoái năm thứ 2 liên tiếp

Theo dữ liệu do cơ quan thống kê Destatis của Đức, đơn đặt hàng của các nhà máy trong tháng 11 đã giảm 5,4% so với tháng 10, yếu hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế được WSJ thăm dò. Số đơn đặt hàng mới giảm 1,5% trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10.

Destatis cho biết, sự sụt giảm chủ yếu là do số đơn đặt hàng thiết bị vận tải quy mô lớn - bao gồm máy bay, tàu thuỷ, tàu hoả và phương tiện quân sự, thấp hơn trong tháng 11. Loại trừ số đơn hàng này, số lượng đơn đặt hàng mới cao hơn 0,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, số đơn đặt hàng trong nước tăng 3,8% so với tháng trước, còn đơn đặt hàng từ nước ngoài giảm 10,8%.

Theo chuyên gia kinh tế Carsten Brzeski của ING, đơn đặt hàng trong lĩnh vực công nghiệp giảm trung bình 1% mỗi tháng kể từ tháng 1/2024. Ngoài ra, lượng hàng tồn kho vẫn cao, cho thấy tín hiệu không mấy khả quan đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong những tháng tới.

Sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ thương mại của Đức với đối tác xuất khẩu lớn nhất là Mỹ đối diện với nhiều rủi ro. Ông Trump đã đề xuất áp thuế 10% đối với hàng hoá nhập khẩu. Động thái này càng gây áp lực cho các công ty sản xuất vốn phải chịu thách thức từ giá năng lượng cao, mâu thuẫn địa chính trị và nhu cầu ở Trung Quốc chậm lại.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Đức giảm 0,6% vào tháng 11, cho thấy sức chi tiêu của hộ gia đình sẽ không tiếp tục tăng vào mùa đông. Quý III/2024, nền kinh tế Đức chỉ tăng trưởng 0,1%.

Brzeski cho biết: “Số liệu vĩ mô mới công bố cho thấy nền kinh tế Đức có diễn biến ảm đạm và càng củng cố dự đoán về một cuộc suy thoái nhẹ vào mùa đông.”

Kể từ năm 2022, ngành công nghiệp Đức đã gây áp lực lên nền kinh tế nói chung. Các vấn đề theo chu kỳ ngày càng tác động lớn hơn so với các vấn đề như thiếu hụt lao động và chi phí năng lượng tăng cao. Bundesbank dự báo Đức có thể đã rơi vào suy thoái trong 2 năm liên tiếp vào năm 2024 và hồi phục ở mức 0,2% vào năm nay.

Thủ tướng mới của Đức sẽ phải đối diện với những rào cản tăng trưởng và mối rủi ro về việc Mỹ tăng thuế quan sẽ càng là những thách thức lớn cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Dự kiến, GDP quý IV sẽ được công bố vào ngày 15/1, với dự báo của Bundesbank là 0,1%.

Tham khảo WSJ