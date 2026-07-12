Tình cờ nhặt được bức tranh trị giá 4,5 tỷ đồng trên đường

Andrés Hurtado, 57 tuổi, cư dân của một thị trấn nhỏ có tên Puebla de Soto thuộc vùng Murcia, Tây Ban Nha , khi đang tận hưởng chuyến du lịch cuối tuần cùng gia đình tại thành phố Seville, đã tình cờ nhìn thấy một bức tranh nằm chơ vơ trên vỉa hè.

Hurtado quyết định mang tác phẩm này về, nhưng lý do không phải vì giá trị nghệ thuật của bức họa, mà chỉ vì ông bị thu hút bởi chiếc khung màu vàng của nó.

Hurtado kể: “ Tôi thấy mấy đứa trẻ để lại một bức tranh trên đường phố. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chiếc khung này trông ngầu thật đấy, chứ cũng chẳng mấy bận tâm đến nội dung bức tranh, thế là tôi cầm nó mang về khách sạn”.

Sau khi kết thúc chuyến đi và trở về nhà ở Murcia, Hurtado đã thử sử dụng một phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm hiểu thêm thông tin về bức họa – vốn vẽ cảnh hai chiếc thuyền đang trôi lững lờ trên đường chân trời bờ biển.

Nhặt bức tranh bị vứt ven đường, Hurtado không ngờ giá trị của nó lên đến 170.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng).

Sau khi phân tích các đường nét của tác phẩm, AI gợi ý rằng đây có thể là một bức tranh của Joaquín Sorolla, một danh họa người Tây Ban Nha nổi tiếng với các tác phẩm thuộc trường phái ấn tượng và tranh phong cảnh.

“Vì trên thị trường có rất nhiều bản sao và tranh giả, tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một bức tranh gốc của Sorolla. Nhưng khi tôi hỏi AI, hệ thống đã xác nhận rằng điều đó hoàn toàn có khả năng ”, anh chia sẻ.

Để chắc chắn, Hurtado đã liên hệ với một nhà đấu giá để xác minh danh tính tác giả. “Tôi đã gửi ảnh chụp bức tranh cho họ và nhận được phản hồi rất nhanh chóng”, anh cho biết.

Nhà đấu giá không chỉ khẳng định đây là một tác phẩm gốc, hàng thật của danh họa Sorolla, mà còn định giá nó lên tới 170.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng).

Tuy nhiên, ngay khi danh tính của bức tranh quý giá được hé lộ, thông tin về chủ nhân thực sự của nó cũng nhanh chóng được tìm ra.

Hóa ra, công cuộc tìm kiếm bức tranh đã được một gia đình triển khai từ đầu tuần đó. Khi đang chất đồ đạc vào cốp xe để chuẩn bị đi nghỉ mát, họ đã mang theo bức tranh theo thói quen của gia đình. Thế nhưng, trong lúc bận rộn sắp xếp lại hành lý và đối phó với tình trạng giao thông hỗn loạn, họ đã vô tình bỏ quên bức tranh ngay trên phố.

Tác phẩm này sau đó bị một nhóm trẻ em nhặt lên nghịch ngợm rồi lại vứt xuống đường, trước khi được Hurtado tìm thấy.

Ngay sau khi nhận ra sự cố để quên món đồ quý giá, gia đình này đã dán áp phích tìm kiếm khắp trung tâm thành phố Seville và trình báo vụ mất trộm lên Cảnh sát Quốc gia. Giá trị khổng lồ của bức tranh bắt nguồn từ việc nó có chữ ký và lời đề tặng do chính danh họa Sorolla gửi tới gia đình họ.

Khi đọc được tin tức về một vụ “trộm tranh” kèm theo hình ảnh trùng khớp hoàn toàn với món đồ mình vừa nhặt được, Hurtado đã lập tức liên hệ với cơ quan chức năng để giải thích rõ ngọn ngành.

Hurtado giải thích: “ Tôi đã gọi điện ngay cho cảnh sát và thông báo rằng thông tin đăng tải là không chính xác. Tôi khẳng định với họ rằng mình không hề lấy trộm, mà chỉ tình cờ nhặt được nó ở trên đường phố mà thôi”.

Để đền đáp cho sự thật thà của Hurtado cũng như việc bức tranh được hoàn trả an toàn về lại Seville, gia đình chủ nhân của tác phẩm quý giá đã gửi tặng một món quà đặc biệt để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.