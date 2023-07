Tỉnh dẫn đầu về thu hút FDI miền Trung đón nhà máy phụ trợ sản phẩm điện tử gần 4.000 tỷ đồng

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2023 diễn ra vào sáng 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP.

Dự án có tổng mức đầu tư 165 triệu USD (tương đương 3.872,55 tỷ đồng) nhằm sản xuất hợp kim nhôm phục vụ cho ngành sản xuất sản phẩm điện tử, năng lượng xanh; là ngành công nghiệp phụ trợ, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các dự án sản xuất sản phẩm như: vỏ điện thoại, vỏ laptop, cục sạc dự phòng, sạc, đồng hồ thông minh;… với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm.

Dự án triển khai trên diện tích 11,78ha, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 10/2024. Theo Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị, với suất vốn đầu tư 328,74 tỷ đồng/ha, dự án này có suất đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào Nghệ An; dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động.

Dự án của Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ sinh thái các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương, UBND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam.

Tính đến ngày 20/7/2023, Nghệ An đã cấp mới cho 69 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 21.839,4 tỷ đồng; điều chỉnh 92 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 27 dự án (tăng 2.712,4 tỷ đồng).

Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm từ đầu năm 2023 là 24.551,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 4,55%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,33 lần.

Tính từ đầu năm đến nay, Nghệ An đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI. Nếu tính theo vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung, Nghệ An tiếp tục đứng đầu trong số 14 tỉnh, thành về thu hút FDI với tổng vốn đăng ký. Kế sau Nghệ An lần lượt là Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng…