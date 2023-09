Bên cạnh thế mạnh thuỷ hải sản, vùng biển Cà Mau có trữ lượng dầu khí khá lớn nằm dưới thềm lục địa, phù hợp phát triển công nghiệp dầu khí. Còn rừng U Minh Hạ (huyện U Minh) là một trong những nơi chứa than bùn lớn nhất Việt Nam. Trong tổng số diện tích gần 400 km2 của rừng thì chỉ có khoảng 85 km2 có chứa than bùn, ước tính khoảng 13 triệu tấn. Trong ảnh là cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau (huyện U Minh), một trong 3 dự án kinh tế lớn giai đoạn 2000-2005 của Việt Nam, do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 1,9 tỷ USD